Bakan Güneş: Bölgede terorist olması mümkün değil

T24 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, "Terörist dediğiniz insanların belli ilkesi, yeri yok. Her yerde bir şekilde çıkabilirler. Ama buralarda, bu bölgemizde sizin söylediğiniz ölçülerde bir yerleşmiş terörist grubun olması mümkün değil" dedi.



Bakan Güneş, Kastamonu Çankırı karayolunun 25. kilometresi Ilgaz Dağı Soğuk Su Mevkisi'nde Başbakanlık otobüsüne eşlik eden polis eskortuna saldırı düzenlenmesi ve bir polisin şehit olması ve bir polisin yaralanmasının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden saldırıya ilişkin bilgi alan Bakan Güneş, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güneş, "Kastamonu civarında böyle bir saldırı bekleniyor muydu? Şüphelendiğiniz bir terör örgütü var mı?" sorusuna, şöyle yanıt vardi: "Terörün gözü kördür. Nerede ne yapacağı belli olmaz. Bizim tedbirlerimiz her yerde bu tür şeylerin olabileceğini hesaba katarak alınan tedbirlerdir ama buna rağmen zaman zaman bu tür sıkıntılı, bu tür bizi üzen eylemler olabiliyor. Ama defalarca söylüyorum, hükümetimizin terörle mücadeledeki kararlılığı çok açıktır. Sayın Başbakanımızın her fırsatta verdiği mesajlar da açıktır. Biz bunlarla başa çıkacak güçteyiz. Bunların da terörle bir yere varamayacağını bütün alem biliyor. Belki sadece ilkel bir dünyada kalmış birkaç kafanın dışında, bu şekilde şiddetle bir yere varılamayacağını bunlar belki de öğrenememişler ama onlar da öğrenecekler." Bakan Güneş, teröristlerin kaç kişi olduğu konusunda bilgi olup olmadığı yönünde sorulan bir soru üzerine, "Arkadaşlarımızın değerlendirmeleri var. Biz kendi aramızda ayrıca detay bir değerlendirme yapalım. Bunun dışında şu noktada, şu safhada olay oldukça taze. Karşı operasyonlar da devam ediyor. Biraz da bu operasyonların selameti bakımından müsaade ederseniz çok daha fazla detay bilgi vermek istemiyorum" dedi. Güneş, "Bazı köşe yazıları yazıldı, Kastamonu civarında bölücü terör örgütü PKK yuvalanmasının olduğuna yönelik bilgiler edinildiği yönünde yorumlar yapıldı medyada. Size de bu bilgiler geldi mi? Buraya yönelik ciddi bir operasyon var mıydı?" sorusu üzerine, "Terörist dediğiniz insanların belli ilkesi, yeri yok. Her yerde bir şekilde çıkabilirler. Ama buralarda, bu bölgemizde sizin söylediğiniz ölçülerde bir yerleşmiş terörist grubun olması mümkün değil. Buralar belli yerler. Arkadaşlarımız, jandarmamız, polisimiz her alana, her yere hakim ama terörist eylem yapmak isterse, bu tür çirkince, kahpece birtakım affedersiniz yöntemlere başvurabiliyor. Biz her hal ve şartta onlarla başa çıkacak durumdayız. Her hal ve şarta göre de alınmış tedbirlerimiz var. Onları bir bir uygulayacağız" diye konuştu. Osman Güneş, "Boyabat üzerinden dört teröristin sızdığı bilgisi vardı. Bu konuda haberler de yapıldı. Bununla ilgili ne diyeceksiniz?" sorusuna ise "Geçmişte, Boyabat'ta da uzaktan bir taciz ateşi yapılmıştı. Oralarda da yine arkadaşlarımız karşı operasyonlara hep devam ettiler. Hep tedbirliler. Dolayısıyla biraz sabırlı olun. Kısa sürede iyi sonuçlar alınacaktır" dedi. Güneş, operasyonlarda teröristlerin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin bir soru üzerine de "Arkadaşlarımız şu anda iz üzerinde. Çok fazla detay bilgi vermek istemiyorum" dedi. ,