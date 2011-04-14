Bakan Günay'dan, Sümeyye Erdoğan'ı eleştiren oyuncuya fırça

T24 - Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan’ı eleştiren oyuncu Tolga Tuncer’i yanına çağırarak azarladığı ve “çıkın gidin şimdi” diyerek kovduğu öğrenildi.



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın, “Genç Osman” adlı oyunu sakız çiğneyerek izleyen Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ı eleştiren oyuncu Tolga Tuncer’i yanına çağırarak, azarladığı ve “Çıkın gidin şimdi” diyerek yanından kovduğu öğrenildi. Günay, daha önce beğenerek izlediğini açıkladığı oyunu “çok sulu bulduğunu” belirtirken, sözkonusu oyun 3 yıldır kapalı gişe oynuyor.



Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, (DT) Sümeyye Erdoğan’a “hakaret ettiği” gerekçesiyle oyuncu Tolga Tuncer hakkında, soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaya Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da dahil olduğu ortaya çıktı. Günay’ın, dün oyuncu Tolga Tuncer, olay sırasında oyun hakkında rapor tutan Ankara DT oyuncularından İlhan Kantarcı ve Genel Müdür Lemi Bilgin’i yanına çağırarak, azarladığı öğrenildi. Bakan Günay’ın Bilgin, Tuncer ve Kantarcı’ya, kendisinin de daha önce izlediği ve çok beğendiğini söylediği oyun hakkında “Zaten ben oyundaki Curcuna Sahnesi’ni çok sulu buluyordum” dediği belirtildi. Günay’ın oyunun raporunda imzası bulunan İlhan Kantarcı’ya, oyunun konseptinin nasıl olduğu yönündeki açıklama yapmasına izin verilmediği de kaydedildi. Günay’ın en son Bilgin, Tuncer ve Kantarcı’yı, “Çıkın gidin şimdi” diyerek yanından kovduğu dile getirildi.



Ertuğrul Günay: Densiz!

Öte yandan Ertuğrul Günay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İsmi bilinen bir kişinin orada olması belki bazı densizliklerin farkına varmamızı sağlayan bir tesadüf oldu. Çünkü ben bir süreden beri aynı oyuncuyla ilgili aynı şikâyetin süregeldiğini, oyunun rejisörü dahil, incelemem sırasında birçoklarından duydum. Çünkü oyuncu tuluatı alışkanlık haline getirmiş. Devlet Tiyatrolarımız açıklama yaptı. Halka saygı bizim bütün çalışmalarımızın temelini oluşturur. Halka saygısızlığı hiçbir şekilde bağışlamamız mümkün değildir. Yaptırım neyse uygulanacak” dedi.





