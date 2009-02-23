Bakan Günay’dan Gazanfer Özcan’ın ailesine yardım sözü

Bakan Günay, vefat eden tiyatro sanatçısı Gazanfer Özcan'ın vergi borçlarına ilişkin "Yapmamız gereken bir şey varsa yapmaya çalışırız" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, vefat eden tiyatro sanatçısı Gazanfer Özcan'ın vergi borçlarına ilişkin "Devlet olarak bizim bir sanatçımızın manevi hatırasına saygı gereği yapmamız gereken bir şey varsa yapmaya çalışırız" dedi.



Günay, Turgut Cansever'in cenaze töreninin ardından basın mensuplarının Fulya Ündüz'ün babasının vergi borçlarına ilişkin açıklamaları konusunda görüşlerini sorması üzerine şunları söyledi:



"Böyle bir reddi mirasa ihtiyaç kalmadan sonunun çözülebileceğini ümit ediyorum. Biliyorsunuz benden birkaç yıl önce, o zamanki mevzuata göre vuku bulmuş bir olay. Benim uygulamalarımla hiçbir ilgisi yok. Gidermek konusunda yapabileceğimiz bir şey varsa, yardımcı olabileceğimi söyledim kendilerine. Nasıl yardım yapılırın çok aleni konuşulması doğru değil, ama kamu olarak, devlet olarak bizim bir sanatçımızın manevi hatırasına saygı gereği yapmamız gereken bir şey varsa, yapmaya çalışırız."



Sorun 2005 dönemiyle ilgili



2008-2009 sezonu için gereken yardımın yapıldığını belirten Bakan Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2006-2007 ve 2007-2008'de herhangi bir sorun olmamış. 2005 dönemiyle ilgili bir sorun var. Bugün bu şekilde cenaze sırasında gündeme getirilmesini ben çok da uygun bulmadım. Bu başka biçimde ilgili makamlara yansıtılabilirdi ve bir çare bulmaya çalışırdık. Biraz duygu istismarı gibi oldu. Ondan dolayı üzüntü duyuyorum. Gazanfer Özcan hepimizin sevdiği, saydığı bir insandı. Kış ayları böyledir. Bir dolu insan gider. Biz de arkalarından iyi şeyler söylemek zorundayız."



Bir gazetecinin "Ailesi acılarını yaşayamadan böyle bir sorunla karşı karşıya kaldığı için" sözlerine Günay, "Her şeyin çaresi var" karşılığını verdi.



