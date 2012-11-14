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Bakan Günay'a yumurtalı protestoya polisten sert müdahale!

Atılan yumurtalardan biri Ertuğrul Günay'a isabet etti

14 Kasım 2012 17:26

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Muradiye Külliyesi’ndeki türbeleri ziyaret ettikten sonra Uludağ Üniversitesi’nin Görükle Kampusü’ne geçti. Bir grup öğrenci Bakan Günay'a yumurta fırlattı. Bakan Günay korumalar eşliğinde salona alınırken, öğrenciler yaka paça gözaltına alındı

DHA'da yer alan habere göre; Bakan Günay, kendisine verilecek ’Fahri Profesörlük’ unvanıyla ilgili törenin düzenleneceği Mete Cengiz Kültür Merkezi’ne girişi sırasında bir grup öğrenci tarafından protesto edildi. Üniversiteli gençler bir anda ellerindeki yumurtaları Bakan Günay’a doğru fırlattı. Atılan iki yumurtadan biri Bakan Günay’ın önüne düşerken, diğeri korumalardan birinin sırtına isabet etti.
 
 

Öğrenciler böyle gözaltına alındı

 

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Bakan Günay, korumalar eşliğinde salona alınırken, yumurtalı protestoyu gerçekleştiren üniversite öğrencileri polis tarafından karga tulumba gözaltına alındı.
 

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