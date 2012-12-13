Bakan Günay’a yumurtalı protesto

Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Azerbaycan Dostluk Konseri’ne katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a, konser arasında bir grup yumurta atarak protesto etti.

Günay, şemsiye açarak yumurtaları engelleyen koruma görevlilerine, öğrencilere müdahale etmemeleri için engel oldu. Grup, özel güvenlikçiler tarafından salondan çıkarıldı. Bakan Günay ayrılana kadar bina önünde duracaklarını söyleyen ve sloganlar atan grup, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Ertuğrul Günay, konserin ikinci yarısını izledikten sonra kültür merkezinden ayrıldı.

Azerbaycan’ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in ölümünün 9. yılı dolayısıyla düzenlenen konsere Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Elçin Efendiyev, Kültür ve Turizm Bakanı Ebulfeyz Karayev, Milli Eğitim Bakanı Misir Merdanov ile Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Faik Bağırov da katıldı.