Bakan Günay'a İzmir'de protesto

Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 90. yıldönümü törenlerinde bir grup tarafından protesto edildi.

Geniş katılımla Basmane Polis Merkezi önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşe, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı.

Yürüyüş sırasında bir grup tarafından hükümet aleyhine sloganlar atıldı. Bakan Günay'ın, ''Gün gelecek, devran dönecek. AKP halka hesap verecek'' sloganı atanlara, ''Seçimde'' diye yanıt verdiği gözlendi. Bu sırada Bakan Günay'ın yanında yürüyen İzmir Büyükşehir Belediye Kocaoğlu, protestocu gruba sakin olmaları çağrısında bulundu.

Meydana kurulan portatif tribünlerdekileri Başkan Kocaoğlu ile birlikte selamlayan Bakan Günay, bu sırada da bir grup tarafından protesto edilince, AK Parti İzmir Milletvekili Rifat Sait ile Aziz Kocaoğlu arasında tartışma yaşandı.

Protestolar, Bakan Günay'ın, hükümet adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajlarının da okunduğu sırada devam etti.

Törende, çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, daha sonra törende yaptığı konuşmasına, 9 Eylül'ün İzmir'in kurtuluşu olduğunu belirterek, ''9 Eylül'de kim nereden gelirse gelsin, İzmir'in konuğudur. İzmirliler, 9 Eylüller'de ev sahipliği yaparlar. Hepinizden ev sahibi nezaketini göstermenizi istirham ediyorum'' sözleriyle başladı.

'İzmirlilerin hassasiyetlerini iyi öğrenin'

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına duydukları sonsuz minnet ve hayranlığı anlatacak kelimeleri bulmakta zorlandığını ifade eden Kocaoğlu, ''Çünkü 9 Eylül zaferinin yani sadece bir kentin değil, koskoca bir ülkenin, bir milletin kurtuluşunun hangi güç koşullarda kazanıldığını iyi biliyoruz'' dedi.

Kocaoğlu, Milli Mücadele'nin son aşaması sayılan ''Büyük Taarruz''da Atatürk'ün ''Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!'' emrini hatırlatarak, kurtuluşun ardından Atatürk'ün kendilerine gösterdiği hedef doğrultusunda, İzmir'in kültürel zenginliğini ekonomik zenginlikle birleştirerek, İzmir'i Akdeniz'in lider kenti haline getirme çabasında olduklarını söyledi.

İzmirlilerin, İzmirli olmanın ve İzmir'de yaşamanın özel bir anlam taşıdığını çok iyi bildiğini kaydeden Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bu gerçeği artık herkesin çok iyi anlamasını, İzmir duruşunun ne olduğunu, İzmirlilerin hassasiyetlerini, önceliklerini, vazgeçilmezlerini artık çok iyi öğrenmelerini istiyoruz. 9 Eylül coşkumuz içinde özel bir yeri ve anlamı olan bayrak töreni ve atlı süvari geçişinin, tam 89 yıl sonra, neden ve hangi gerekçelerle iptal edilip sonra yeniden izin verilmesini anlamakta gerçekten zorlanıyoruz. 9 Eylül'ün alelade bir kurtuluş olmadığı, aynı zamanda ülkenin kurtuluşu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu anlamına geldiği hiç unutulmasın istiyoruz.

Sevgili Atam, bilmelisin ki, İzmir ve İzmirliler, gösterdiğin çağdaş uygarlık yolunda ilerliyor; kurmuş olduğun Cumhuriyet değerlerini ödün vermeksizin koruyor, savunuyor. Bilmelisin ki, İzmir ve İzmirliler, seni, en az senin İzmirlileri sevdiğin kadar seviyor. Bağımsızlık yolundaki direniş destanımızın simge kenti olarak, hiç eksilmeyecek bir sevgi, saygı ve bağlılıkla; seni, silah ve düşünce arkadaşlarını saygıyla, minnetle ve özlemle anıyoruz.''

Konuşmanın ardından Mustafa Kemal Atatürk ile Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen isimlerini canlandıranlar, temsili olarak alana gelerek katılımcıları selamladı.

Çeşitli halk dansları topluluklarınca yaklaşık 300 kişi tarafından zeybek oynanmasının ardından, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, sona erdi.