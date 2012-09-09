Bakan Günay İzmir'de yuhalandı

İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki İzmir'in Kurtuluşu törenlerine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay vatandaşları selamlama sırada bir grup tarafından yuhalandı.

AKP İzmir Milletvekili Rifat Sait, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na "Bunları önleyemediniz mi başkan?" deyince Kocaolğu'nun tepkisi sert oldu. Kocaoğlu önce Sait'e tepki gösterdi, ardından da protestoculara, "Bunlar ayıp şeyler" diye müdahale etti. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay da Kocaoğlu'na sarılıp sakinleştirdi, "Kaza oldu" başkan dedi.

Bu yıl geçit resmi ve diğer törenlerin iptal edilmesi İzmirlilerin büyük tepkisini çekmiş, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın müdahalesiyle tarihi Hükümet Konağı'na süvarilerin bayrak çekme seromonisi sonradan programa eklenmişti.