T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bakan Günay, Erbil'de ERBİL (A.A)

20 Aralık 2011 02:24

-Bakan Günay, Erbil'de ERBİL (A.A) - 20.12.2011 -  Mustafa Kerim - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Erbil'deki Bilkent Erbil Koleji Senfoni Orkestrasının konserini dinledi. Geçen sene Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde faaliyete başlayan Bilkent Erbil Kolejinin Senfoni Orkestrası, yarıyıl tatili öncesi konser verdi.  Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da katıldığı konser etkinliğinde, bölgesel yönetim yetkilisi Doktor Berham Ahmet Salih bölgesel Sanayi ve Ticaret Bakanı aynı zamanda İhsan Doğramacı Erbil Vakfı Başkanı Sinan Çelebi, İçişleri Bakanı Kerim Sincari ve bölgede faaliyet gösteren konsoloslar da yer aldı. İlk defa baba diyarına gitme şansı bulan Ali Doğramacı, konser öncesi yaptığı açıklamada, ''babasının rüyası Bilkent Erbil'de'' bulunmaktan dolayı sevincini dile getirerek, ''Bugün burada baba diyarında ve Bilkent Erbil'de bulunmaktan çok mutluyum. Rahmetli Babam İhsan Doğramacının bir hayaliydi kendi doğduğu şehir de Bilkent'i açmak. İşte bugün bu hayalinin gerçek olduğunu görmekteyiz'' dedi. Ali Doğramacı'nın konuşmasından sonra davetlilere ve bölgesel Kürt yönetiminin bakanları ve yetkililere Bilkent plaketi dağıtıldı. Ardından senfoni orkestrasının konserine geçildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24