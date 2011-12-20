-Bakan Günay, Erbil'de ERBİL (A.A) - 20.12.2011 - Mustafa Kerim - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Erbil'deki Bilkent Erbil Koleji Senfoni Orkestrasının konserini dinledi. Geçen sene Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde faaliyete başlayan Bilkent Erbil Kolejinin Senfoni Orkestrası, yarıyıl tatili öncesi konser verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da katıldığı konser etkinliğinde, bölgesel yönetim yetkilisi Doktor Berham Ahmet Salih bölgesel Sanayi ve Ticaret Bakanı aynı zamanda İhsan Doğramacı Erbil Vakfı Başkanı Sinan Çelebi, İçişleri Bakanı Kerim Sincari ve bölgede faaliyet gösteren konsoloslar da yer aldı. İlk defa baba diyarına gitme şansı bulan Ali Doğramacı, konser öncesi yaptığı açıklamada, ''babasının rüyası Bilkent Erbil'de'' bulunmaktan dolayı sevincini dile getirerek, ''Bugün burada baba diyarında ve Bilkent Erbil'de bulunmaktan çok mutluyum. Rahmetli Babam İhsan Doğramacının bir hayaliydi kendi doğduğu şehir de Bilkent'i açmak. İşte bugün bu hayalinin gerçek olduğunu görmekteyiz'' dedi. Ali Doğramacı'nın konuşmasından sonra davetlilere ve bölgesel Kürt yönetiminin bakanları ve yetkililere Bilkent plaketi dağıtıldı. Ardından senfoni orkestrasının konserine geçildi.