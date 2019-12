Bakan Günay: AKP suçlanıyor, CHP seviniyor!

T24 - AK Parti İzmir adayı Bakan Günay belediyelere yönelik soruşturmadan kuşkulu. Günay kuşkularını, Derin devlet çırpınıyor. İzmir'deki olayı da bu genel çerçevede değerlendirin. AK Parti suçlanıyor, CHP seviniyor. Öte yanda Başbakan konvoyuna saldırılıyor' dedi.



Günay, siyaset dünyasına damga vuran kasetler için ise; ' Büyük konuşmayalım. Her an herkesin her şeyi çıkabilir. İktidar partisi bazı şeyleri değiştirmek isteyebilir ama en son isteyeceği şey CHP genel başkanının değişmesiydi. dedi.Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:





- Seçim öncesi CHP'li belediyelerin hedef alındığı algısı var?



Duyunca rahatsız oldum. 3 ay önce yapılabilirdi. Valiye, belediye başkanına da söyledim. İzmir'e tahkikat komisyonu kurmaya gelmedim, halktan oy istemeye geldim. Tedirgin olduğumu söyledim ama CHP garip şekilde şenlik davulları çalıyor. Aziz Kocaoğlu'nu o sabah aradım. Tuzak görüntüsü var. Soruşturma epeydir varmış, tüm gerçekler güme gitti. Bir olayın kime zarar, kime yarar verdiğine bakarım, kim tarafından tezgahlanmış olduğu konusunda akıl yürütürüm. Bu soruşturma AK Parti'ye zarar, CHP'ye yarar getirecekse takdiri seçmene bırakıyorum.



- Bir yanda Başbakan'ın konvoyuna yönelik saldırı. Öte yanda 'Derin devletle mücadele ediliyor görüntüsünün altında derin devlet el değiştiriyor' iddiaları...Neler oluyor?



Derin devlet el değiştirmez. Derin devlet çırpınıyor, can çekişiyor. Bunların kolay teslim olmayacağını biliyorum. Başka komplolar, tuzaklar, mayınlar olabileceği kaygısını taşıyorum. İzmir'deki olayı da bu genel çerçeve içine koyun. Soruşturmada AK Parti suçlanıyor, CHP seviniyor. Öbür tarafta Başbakan'ın konvoyuna saldırılıyor. Diyarbakır Cezaevi'ne saldırıyorlar. Seçim sürecini sıkıntıya sokalım gayreti var. Derin devlet derken... Karşınızda ekonomik, siyasi olarak büyük güce dönüşmüş, eğitimde, güvenlikte, yargıda, orduda filizleri olan Teşkilat-ı Mahsusa'dan gelen bir yapı var. Bu süreç Türkiye'nin Cumhuriyet'e geçmesi gibi. Değerini ileride anlayacağız.





'TEPKİLER İYİ, UMUTLUYUZ'



- Adaylığınız İzmirli seçmenin tercihini nasıl etkileyecek?



Hizmetlerimizden İzmir de nasibini aldı. Fakat İzmir'de yerel yönetimlerin muhalefet partisinde olması diyalogda zorluklar yaratıyor. İki yatırımcı bakanlığın, seçimde önde yer alması, İzmir'in dikkatini çeker diye sanırım Binali Yıldırım ve ben buradan aday gösterildik. Nabız olumlu, umut verici. İzmir'in birçok anlamda geri kaldığını hissediyorlar. Ulaştırma alt yapısı ile turizm vizyonunun İzmir için yararlı olacağı kabul ediliyor.



- İktidarın, CHP'li belediyelerin çalışmalarına ket vurduğu iddiaları var.



Hükümetimizin İzmir'le ilgili bir hizmeti ertelediği, engellediği noktasında tek bir örnek yok.



- Expo 2020'de Ankara'nın ısrarına rağmen siz yine 'İzmir' dediniz...



Ankara'dan talep vardı ama adaylık öncesinde de İzmir'in başladığı işi bitirmesi gerektiğini söylemiştim.



- Kılıçdaroğlu'nun 'Statükocunun Allah'ı' sözüne Başbakan, 'Allah'a dil uzattı' diye çıkıştı. Bu tabiri özel hayatınızda hiç kullanmaz mısınız?



Bir kuruma Allah benzetmesi yapılması samimi Müslümanları incitir. Bir genel başkanın terminolojiyi dikkatli kullanması lazım.



- Partiniz Deniz Baykal'a ait olduğu iddia edilen görüntüleri siyasete malzeme yapmayacağını söylemişti ama Başbakan çok ağır sözler söyledi.



Biz kullanmadık, CHP kullandı. Sayın Baykal neden genel başkan değil?



- Kaset komplosunun amacı MHP'yi baraj altında bırakmak mı?



Siyasi hesaplaşmalar için bunların kullanılması yüz kızartıcı. Bundan iğrenti duyuyorum. Kasetlerle baraj altında bırakma çabası varsa ayıptır.





- Neden hep muhaliflerin kasetleri çıkıyor?



Büyük konuşmayalım. Her an herkesin her şeyi çıkabilir. İktidar partisi bazı şeyleri değiştirmek isteyebilir ama en son isteyeceği şey CHP genel başkanının değişmesiydi. (Gülüyor)



- 'Yaşananlar hükümeti de cemaati de töhmet altında bırakıyor' deniyor.



Bunu iktidar partisi yapmıyor! Cemaate gelince... Belgesi olmayan konularda yorum yapmayı haksızlık sayarım. Bunlar şehir efsaneleri.



- Başbakan'ın 'Gavur İzmir' sözüne hala tepki var.



Başbakan böyle bir söz söylemedi. Geçmişte bu tür benzetmeler yapıldığını ve bunun gündemden çıkarılması gerektiğini ima etti.



- Hüseyin Çelik'in 'İzmir güzel ama sümüklü çocuk gibi' benzetmesi?



Alınganlık gösteriyor İzmir. Yatırım yapılmamasını, gecekondulaşmayı kastediyordu.





AK Parti bu kez sıkı asılıyor



Seçimim en çok merak edilen ili İzmir'e yola çıkıyoruz. İlk izlenim, uçakta karşılaştığımız İzmirli işadamlarından: 'AK Parti sıkı asılıyor ama CHP'nin ezici üstünlüğü devam ederse kimse şaşırmasın'. CHP'li belediyelere yönelik operasyonların seçmeni olumsuz etkilediğini söylüyorlar. AK Parti adaylarının 'zamanlamaya' tepkileri de bu yüzden!





'GåVUR'U UNUTMADIK'



İlk durağımız esnaf... Taksici Bülent Demirkan 'Çocuğumun ilk kez 'baba' dediği günü unutmadığım gibi 'gavur' sözünü de unutmam' diyor. AK Parti'nin yol, liman yatırımlarını takdirle anlatsalar da 'İşsizlik büyük sorun, yatırım yok' serzenişinde bulunuyorlar. Bir sonraki durak AKŞAM'ın İzmir bürosu. Temsilcimiz Ufuk Türkyılmaz'dan son havadisleri alıp cevval muhabir Melis Apaydın'la yola koyuluyoruz. AK Parti'nin 1'inci Bölge, 1'inci sıra adayı Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ı Çiçekçiler Kooperatifi'nde yakalıyoruz. Kendimizi Bakan'ın makam aracına atıp durak durak geziyoruz. Gece Romanların yaşadığı Tepecik Mahallesi'ndeki Hıdırellez Şenliği ile son buluyor. İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, ilkokulu bu mahallede okumuş. Belediyelere yönelik soruşturmaya ilişkin 'İşimizi yapıyoruz!' demekle yetiniyor. Çocukluk arkadaşları Romanlar, Yılmaz'la gurur duyuyor. AK Parti'nin 'Roman Açılımı', Roman Cemal Bekle'yi aday göstermesiyle karşılık bulmuş....





KÜNYE:



Milletvekili Sayısı: 24 (2 arttı)

Dağılım: 9 AK Parti, 11 CHP, 4 MHP

İlçe Sayısı: 29 + Büyükşehir

İlçelerin dağılımı: Büyükşehir Belediyesi dahil 28 CHP,

1 DP (Tire Belediyesi), 1 AK Parti (Bayındır Belediyesi)

2007 Genel Seçim sonucu: CHP %34.7, AK Parti %29.5, MHP %13

2009 Yerel Seçim sonucu: AK Parti %30.7, CHP %55.2, MHP %7.2

12 Eylül referandumu sonucu: Hayır %63.2, Evet %36.8





'Ergenekon önemli, soruşturma çok uzadı'



- Peki ya basın özgürlüğü?

Bu kadar dava açılması bizi de rahatsız ediyor. Bir kısmı basın özgürlüğü açısından tutuklu değil. Özgürlükçü Basın Yasası var ancak Ceza Yasası ile geri adım atıldı. Seçim sonrası gerçekleştireceğiz.





- Cezaevindekilerin çoğu Kürt gazeteciler gerisi solcular, sosyalistler...



Niye, Şamil Tayyar da ceza aldı.



- Ergenekon, KCK vb. davalarda tutuklanan gazetecilerden söz ediyorum.

Yapılanlar demokrasiye darbe girişimiydi. Soruşturmayı çok önemsiyorum ama ciddiyetini tartışmalı hale getirecek kadar uzatıldığı kaygısını taşıyorum.



- Kılıçdaroğlu'nun cuma namazı saati açıklama yapması bile tartışılıyor. Siyasetçiler mesai saatlerini dine göre mi ayarlamalı?



Orada din dünyaya uyduruluyor. Cuma saati hafif ayarlanarak öğle paydosuna denk getiriliyor. Hurşit Güneş'in açıklaması... Cumanın kazası olmadığını bilmiyorsan konuşmayacaksın!





'Kürt sorununda aynı noktada'



- Başbakan 'Kürt sorunu yok' dedi. Tuğluk, 'Kötü şeyler olacak' açıklamasını yaptı.



10-15 yılda alınacak mesafeyi 1 yılda almaya kalkarsanız toplum gerilir. BDP'de diyalog anlayışını görmüyoruz. Başbakan 'Türkiye'de Kürt yurttaşlarımın sorunu var' dedi. 2005'te 'Kürt sorunu benim sorunum' demişti. Aynı noktadan devam ettiğini düşünüyorum.