Bakan Günay: 7 TİP'liyi katledenlerin tahliyesinden vicdan azabı yaşıyorum

Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, 3. yargı paketi sonrası yaşanan bazı tahliyelerle ilgili konuştu. 7 kişiyi ya da siyaset adamlarını katledenlerin tahliye olduğunu söyleyen Günay, "Bu uygulamanın bilmeden ortaklarından birisi olarak doğrusu vicdan azabı yaşıyorum" dedi.

Kültür Bakanı Günay, “20 yıl kaçtıktan sonra çok vahim suçlamalarla ilgili haklarında hüküm tesis edilmiş olan insanların böyle örtülü bir araya sıkıştırılmış af maddesiyle tahliye edilmesi hepimizi gerçekten çok rahatsız etti” dedi.

3. yargı reformu olarak adlandırılan paketin içinde bir türlü örtülü af maddesi gizlendiğini ve bunu uygulamada öğrendiklerini ileri süren Günay, ''Gelen tasarının tamamında mı vardı, yoksa mecliste mi eklendi, çok ayrımında değilim'' diye konuştu.

7 kişiyi katletmiş, çok ünlü kamu görevlilerini ya da siyaset adamlarını katletmiş, başka ağır suçlardan zaman aşımında haklarındaki iddialar düşmüş ve 20 yıla yakın kaçmış olan insanların, infaz süresinin ortasında tahliye edildiklerini ifade eden Günay, ''Sanıyorum ki hukuka inanan, adalet duygusunu arayan, adaletin kamu vicdanını tatmin etmesini bir ilke olarak benimseyen herkes, buna doğrusu çok rahatsız oldu. Ben de bu uygulamanın bilmeden ortaklarından birisi olarak doğrusu vicdan azabı yaşıyorum, bunu yüksek sesle ifade etmek istiyorum'' dedi.

Hatanın böyle bir maddenin reform paketi içine sokuşturulmasından kaynaklandığını vurgulayan Günay, sözlerine şöyle devam etti:

''Ben olaya ülkücü, solcu, sağcı diye bakmıyorum. Katil katildir. Kendisine ister solcu desin, ister sağcı desin. Bir başka insanı acımasızca öldüren herkes katildir. 16 Mart katliamı olayı, Kemal Türkler olayı, buna benzer başka olaylar, 20 yıllık, 30 yıllık süre içinde zaman aşımına uğratılarak kamu vicdanının adalete olan güvenini çok sarsma noktasına getirdi olaylar bizi. Şimdi de 20 yıl kaçtıktan sonra çok vahim suçlamalarla ilgili haklarında hüküm tesis edilmiş olan insanların böyle örtülü bir araya sıkıştırılmış af maddesiyle tahliye edilmesi hepimizi gerçekten çok rahatsız etti.''