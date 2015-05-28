Bakan Güllüce kurdeleyi kesti, fayton hizmete girdi!

Seçim çalışması çerçevesinde Çanakkale'ye gelen Bakan İdris Güllüce, Yenice Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Tören alanına asılan pankart ve ekranda gösterilen tesisler arasında, bir fayton ve itfaiye aracı da bulunuyordu. İtfaiye aracı henüz ilçeye gönderilmediği için tören alanında bulunmazken fayton atıyla beraber getirildi. Balonlarla süslenen faytona bağlanan at, yağmur altında bekledi. Bakan Güllüce gecikince üzerine battaniye serildi, daha sonra da üstü branda örtülü alana alındı. Balonlarla süsletilen faytona vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Özellikle kadınlar faytona binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılışta bir konuşma yapan Bakan Güllüce, 27 Mayıs 1960 askerî darbesine değindi. İdris Güllüce, şöyle konuştu: "Türkiye, uzadığı zaman budanması gereken bir ülkedir diyorlar. Türkiye kaç kere budandı diye hafızanızı yoklayın. Sonuçta bugün 27 Mayıs. Türkiye'nin bir budanma operasyonudur bu. Şehit başbakanı rahmetle, minnetle anarım. Demokrasi cinayetidir o. Darbe filan değil, demokrasi cinayetidir. Milli irade cinayetidir. Mustafa Kemal Atatürk'e de hakarettir o, çünkü Mustafa Kemal Atatürk Meclis'i açtığı zaman duvara şöyle yazdırmış: 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletidir.' E, ne oluyor? Millet demiş ki, beni bunlar yönetsin. Böyle bir şey olabilir mi? Bu yüzden 27 Mayıs'ı tüm gençlerin çok iyi kavraması, yaşlıların da gençlere 27 Mayıs mezalimini iyi anlatması gerekiyor."

Konuşmaların ardından Bakan İdris Güllüce ve beraberindekiler, kurdele keserek aralarında yeni alınan faytonun da bulunduğu, Üç Şehitler Çeşmesi, Halil İbrahim Yaman Parkı, Atık Su Arıtma Tesisi, Akpınar İçme Suyu Hattı, Belediye Mezbahanesi, İtfaiye Aracı ve Hacı İbrahim Bodur Bulvarı'nın toplu açılışını yaptı.