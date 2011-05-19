Bakan Güler'in eşi 'gayri meşru bebek' iddiasını yalanladı

T24- YeniÇağ Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Hilmi Güler’le ilgili ortaya attığı “nikahsız bir ilişkiden bebek sahibi” iddiasına eski bakanın eşi Mehtap Güler’den sert tepki geldi. İddiayı siyasetin cilvesi olarak yorumlayan Güler, “Eşimden de, yakınlarımdan da eminim. Böyle bir şeyi aklımdan bile geçirmedim” dedi.





Ezgi Başaran: "Kocam yapmadım diyorsa yapmamıştır" kadınları







YeniÇağ Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar’ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Hilmi Güler için “nikahsız bir ilişkiden bebek sahibi” yönündeki iddiasına eski Bakan Güler’in eşi Mehtap Güler’den yalanlama geldi. Önkibar’ın dün YeniÇağ gazetesinde yayınlanan “İşte nikahsız ilişkiden bebeği olan AKP’li bakan” başlıklı yazısında, söz konusu bebek iddiasının eski bakanın eşinin yakınları tarafından telefon ihbarı ile yapıldığını öne sürmesi, Mehtap Güler’den “Yakınlarımdan da, eşimden de eminim. Demokrasi olduğu için herkes istediğini konuşuyor” şeklindeki karşılığı buldu.

“Aklımdan bile geçirmem”

Önkibar’ın iddialarını çirkin ve hoş olmayan bir durum olarak değerlendirdiğini söyleyen Mehtap Güler, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Benim akrabalarımın ya da yakınlarımın böyle bir şey yapması ya da söylemesi mümkün değil. Aklımdan bile geçirmedim, şüphelenmedim. Çünkü bu iddilar gerçek değil, böyle bir durumun olmadığından çok eminim. Zaten Sabahattin Önkibar’la da görüşüldü, gerekli düzeltmeyi yapacak kendisi. Ancak bu söylenenler çok çirkin, hoş olmayan şeyler, sadece gülüyorum. Biz kendimizi çok iyi biliyoruz, birbirimizden eminiz. Biz bir aileyiz, benim evliliğim 3 yıllık bir evlilik değil, 30 yıldır ben bu ailenin içindeyim”

“Tapusu benim adıma değil”

Eşi Hilmi Güler’in kendisine sus payı olarak 1 trilyon değerinde bir daire aldığı iddiasına da sert tepki gösteren Güler, şöyle devam etti: 30 yıllık bir evliliğimiz var ise, biz tabiki mal da alacağız, mülk de alacağız. Ama söz konusu 1 trilyon değerindeki evin bana alınması diye bir durum yok, zaten biz Koz Vadi evlerinde oturuyoruz, geçen yıl taşındık. Ama evin tapusu benim üzerime değil, tapu da tam olarak alınmadı. Herkesin evi, arabası var. Bizi bilenler kaç yıldır hangi evde oturduğumuza, hangi arabayı kullandığımıza şahit. Ben kendi arabamı değiştirip, yeni bir araba aldım ama BMW marka değil. Alınan evin değerinin de 1 trilyon olup olmadığını bilmiyorum. Herkes kendi bütçesine göre istediği şeyi alabilir. Eşimin kız kardeşi evet Milli Eğitim Bakanlı’ğında çalışıyor ama her gün faal olarak işe giden biridir. Gizli saklı çalışan değil, bir devlet memuru. Bütün bu iddiaların yapılma sebebi siyasetin cilvesinden başka bir şey değil. Demokrasi deniyor ya, o yüzden herkes istediğini konuşuyor”

Önkibar: Bilgiler yakınlarından geldi

Güler hakkındaki iddiaları kaleme alan Sabahattin Önkibar VATAN’a şu açıklamayı yaptı: “Hilmi Bey ile konuştum kendisi Ankara’daki Kozlar İnşaat’tan ev aldığını doğruladı. Tapu kayıtlarında da bu evin Güler tarafından alındığı yazılı. Ben bu konuyla ilgili bizzat araştırma yaptım ve bilgiyi doğrulattım. Diğer konu ise Hilmi Güler’in eşinin yakın çevresinden bana iletildi. Araştırmalarım gelen bilgileri doğruluyor. Hilmi Güler ile konuştum. Kendisi bana bebek olmadığını söyledi ve ‘iddialar yalan’ dedi. Güler’in açıklamalarını köşemde yayınlayacağım. Ancak bana gelen bilgi ve ihbar Güler’in bir yıldan uzun süredir imam nikahlı bir ilişkilisi olduğu yönünde. Ancak bu bayanın ismi hakkında bilgi veremem. Hilmi Güler’in özel yaşantısı Başbakan Erdoğan tarafından öğrenilince, üstü çizildi.”

‘Yanıltılmış olduğunu kabul etti’

Hilmi Güler, iddiaları önce Twitter hesabından yalanladı. İddiaların gerçekle hiçbir alakası olmadığını söyleyen Güler akşam saatlerine doğru da yazılı bir açıklama yaptı:

“Önkibar’ın köşe yazısında şahsımla ilgili gerçek olmayan bilgilere yer verilmiş ve suçlayıcı ifadeler kullanılmıştır. Yazının yayınını takiben köşe yazarı tarafımca aranmış ve kendisine bu bilgilerin doğru olmadığı ifade edilmiştir. Kendisi de bu konuda yanıltılmış olduğunu kabul etmiş ve acilen bu haberi düzelteceğini bildirmiştir. Gerçek dışı haberi yazan, görsel basılı ve internet ortamında haberi alıntı yaparak yayınlayan ve yayınlayacaklara cezai, hukuki ve kişisel yasal haklarımı saklı tutarak, köşe yazısı içeriğinin gerçekleri yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.”