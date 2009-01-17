Bakan Güler 'Gaz Zirvesi'ne gitti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren ile birlikte, doğalgaz krizine çözüm bulmak amacıyla düzenlenecek "Gaz Zirvesi"ne katılmak üzere Rusya'ya gitti.



Bakanlar Nazım Ekren ve Hilmi Güler, THY'nin tarifeli uçağıyla saat 08.35'te Moskova'ya hareket etti. Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in davetlisi olarak Rusya'ya giden Ekren ve Güler, Avrupa'da doğalgaz kullanan ve krizden etkilenen ülkelerin temsilcilerinin yer alacağı zirveye katılacak.



Ekren ve Güler'in yarın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

