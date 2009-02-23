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Bakan Güler ciddiymiş: Fındıkla ısınacağız!

Doğalgaz zammından sonra ‘Fındık yiyin, ısının’ diyen Güler, fındık kapsülünden enerji üretilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

23 Şubat 2009 02:00

Doğalgaz zammından sonra ‘Fındık yiyin, ısının’ diyen Güler, fındık kapsülünden enerji üretilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Türlü temaslarda bulunmak üzere Ordu'ya giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Necdet Gürsoy'u ziyaret etti.  Güler, burada yaptığı açıklamada, fındığın Karadeniz ve Ordu halkı açısından önem arzeden ulusal bir ürün olduğunu ifade etti.

Fındık kapsülünün enerjiye çevrilmesi yönünde bir proje üzerinde çalıştıklarını anlatan Güler, şunları kaydetti:  "Fındığın kapsülünden enerji üretilebilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Kurulacak santraller 6 megavatlık üniteler halinde olacak. Ordu, Giresun, Düzce ve Samsun'a kurulacak. Hem tarım atıklarını değerlendirmiş olacağız hem de enerji üretmiş olacağız. Burada yenilenebilir geri dönüşüm teşvikinden de yararlanacağız."

Bu kapsamda tüm atıkların değerlendirilebileceğini ifade eden Güler, "Buna tüm artıklar giriyor. Normal atıklar da giriyor. Bunların toplanması kolay olsun diye belirli bölgelerde toplayacağız" diye konuştu.

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Gürsoy da Güler'e, ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, fındığa katkı sunacak tüm çalışmaların destekçisi olduklarını bildirdi.

Çebi’ye oy istedi

Güler, daha sonra partisinin Ordu Belediyesi Başkan Adayı Ayşe Bahar Çebi
ile esnaf ziyaretlerinde bulundu.  Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Güler, partisinin adayı Çebi için destek istedi.  Ordu'nun kalkınması ve daha yaşanabilir bir kent olması için elbirliği ve gönül birliği yapmaları gerektiğini belirten Güler, esnafın sorunlarını da
dinledi. 

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