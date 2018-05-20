Bakan Gül'den İnce'ye 'Fethullah Gülen' yanıtı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Fethullah Gülen "usülüne uygun istenmedi" açıklamasına tepki gösterdi. Gülen'in iadesi için ABD'ye 7 kez talep gönderildiğini belirten Gül, "Sayın Muharrem İnce'nin açıklamaları gerçekten talihsiz açıklamalar. Türkiye Cumhuriyeti, hem uluslararası sözleşmeler hem de kendi mevzuatına göre yapması gereken tüm prosedürleri usulüne uygun şekilde yerine getirmiştir. Burada yerine getirmeyen taraf Amerika Birleşik Devletleri" dedi.

Adalet Bakanı Gül, bir dizi ziyaret için geldiği Artvin'de, AKP İl Başkanlığı’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, Türkiye'nin, Fethullah Gülen’in ABD'den iadesine ilişkin talebi usulüne uygun yapmadığı iddialarına tepki gösteren Bakan Gül, şunları söyledi:

"Sayın Muharrem İnce’nin açıklamaları gerçekten talihsiz açıklamalar. Türkiye Cumhuriyeti, hem uluslararası sözleşmeler hem de kendi mevzuatına göre yapması gereken tüm prosedürleri usulüne uygun şekilde yerine getirmiştir. Burada yerine getirmeyen taraf, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bir terörist başını her türlü delile rağmen 7 kez iade talebi gönderilmesine rağmen bunu yerine getirmeyen Amerika Birleşik Devletleri'dir. İade için her türlü prosedür, hem darbe girişimi öncesi hem de darbe girişimi sonrası Amerika’ya iletilmiştir. Burada hazin olan şu dur: Türkiye Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanlığı’na talip olan birisinin Türkiye Cumhuriyeti’ni ilgilendiren bir konuda Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine değil de Amerika yetkililerinden bilgi alması ve bunun üzerinden kamuoyuna bilgi vermesi, bu bilgiye inanması gerçekten Türkiye adına bir üzücü tablodur."

"Başka yerlerden gelen bilgilerle mi Türkiye’yi yöneteceksiniz?"

İnce’nin kendisine ya da bakanlık yetkililerine ulaşması halinde gerekli bilgi ve belgeleri alabileceğini belirten Bakan Gül, şöyle konuştu:



"Siz Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetimine talip olacaksınız; Türkiye Cumhuriyeti’ni ilgilendiren bir konuda, 'Türkiye Cumhuriyeti’nin Adalet Bakanı var, Adalet Bakanı'nı arayıp ya da bakanlık yetkililerinden bir bilgi alayım' demek yerine ülkedeki mesele için 10 bin kilometre öteden Amerikalı yetkiliden bilgi alırsanız, bu, son derece Türkiye adına çok üzücü bir tablodur. Acaba Türkiye’yi de yönetirken de ülkenin kendi dinamiklerinden değil de ta okyanus ötesinden Washington’dan, New York’tan, Pensilvanya’dan başka yerlerden gelen bilgilerle mi Türkiye’yi yöneteceksiniz? Bu, FETÖ’nün ortaya atmış olduğu algı operasyonuydu 1,5 yıl önce, nitekim onun da doğru olmadığı ispat edilince haberler çekilmişti. Şimdi tekrar bunlar ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirilmeye çalışılıyor. Bunları Türkiye’de hiçbir şekilde gerçeklikle bir alakası bulunmamaktadır. Bunlar tamamen daha önce FETÖ’nün kullanıp attığı iddialardır. Cumhurbaşkanlığı’na talip olan birinin ciddiyetle Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarıyla iş birliği, diyalog içinde olmalıdır. Telefonlarımız açık, yerimiz, makamımız belli. Türkiye Cumhuriyeti’nin Adalet Bakanı'na, Sayın İnce, 24 saat ulaşabilir ve sorabilir. Bu iadeyi mahkemeler istiyor. Bu bilgiyi oradan da alabilir. Hal böyleyken başka yerden alınan bir bilgiyi doğru ve gerçekmiş gibi söylemek bir devlet adamına yakışmaz. Bu konularda ihtiyaç duyulursa her türlü bilgi- belge verilecektir."

"Mahkemeler bu konulardaki her türlü yazışmaları ve üslubu yerine getirmekte"

İade konusuna ilişkin mahkemelerin her türlü yazışmaları ve üslubu yerine getirdiğini vurgulayan Bakan Gül, "Adalet Bakanlığı'mız, Dışişleri Bakanlığı'mız bu konularda tecrübesi olan müktesebatı olan hakimidir, savcıdır, mahkemeler bu konulardaki her türlü yazışmaları ve üslubu yerine getirmektedir. Yerine getirmeyen göz göre göre bu darbe kalkışmasını yapanları koruyanlardır. Daha geçtiğimiz günlerde Hakan Atilla davasında, Amerika’dan maaş aldığını söyleyen kişilerin beyanları üzerinden mahkemeler kurulmuştur. Türkiye’de vatandaşları şehit edenler Amerika’dan korunmakta iade yapılmamaktadır. Dolayısıyla bu konularla ilgili başkalarının avukatlığına soyunmak değil, Türkiye’nin ortak menfaatlerine, meselelerine doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmak elbette sorumluluk gereğidir" dedi. (DHA)



