T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Gül: Yargının hukukun değil, vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır

"Masum bir vatandaşımızın hukuktan emin olması gerekir"

09 Aralık 2020 23:17

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mahkemeler, yürütme hiyerarşisi içinde bir taşra müdürlüğü değildir, Adalet Bakanlığının bir il müdürlüğü değildir. Yargının hukukun değil, vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır" diye konuştu.

ETİKETLER

Abdülhamit GülAdalet BakanıAdalet BakanlığıBütçe görüşmesi2020 bütçe görüşmesiTBMMMeclis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24