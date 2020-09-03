Bakan Gül: İnsan Hakları Eylem Planı, standartları yükseltmek için yol haritası olacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için önemli yol haritası olacaktır. Eylem planı hazırlıklarını en kısa sürede tamamlayarak, kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen '24'üncü Dönem Hâkim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Programı'na katıldı. Programda Bakan Gül'ün yanı sıra Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano, AİHM Hakimi Saadet Yüksel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ve hâkim ile savcı adayları da yer aldı.

"En iyi yasalar uygulayıcıların elinde anlamlı olur"

Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin kurucu üyeleri arasında olduğunu hatırlatarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) taraf olan Türkiye'nin AİHM'e bireysel başvuru hakkını tanıdığını da söyledi. Gül, "2012 yılında yürürlüğe giren bireysel başvuru sistemi ile Anayasa Mahkemesi artık ulusal düzeyde bir insan hakları mahkemesi haline gelmiştir. Böylece Anayasa Mahkemesi bir taraftan ülkemizde hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynarken diğer taraftan Avrupa coğrafyasında insan hakları standartlarının geliştirilmesine de katkı sağlamaktadır. Biliyoruz ki adalet terazisinin kuyumcu hassasiyetiyle tartmasını sağlayan iyi yetişmiş hukukçulardır. En iyi yasalar iyi uygulayıcıların elinde anlamlı olur" dedi.

"Eylem planı yeni yol haritamız olacak"

Bakan Gül, Yeni İnsan Hakları Eylem Planı üzerinde çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, "Eylem planının hazırlık sürecinde, AİHM kararlarının yanı sıra Anayasa Mahkemesi kararlarını, Yargıtay ve Danıştay'ın yeni dönem içtihatlarını, Avrupa Konseyi başta olmak üzere uluslararası kuruluşların rapor ve tavsiyelerini büyük bir titizlikle inceledik. İnsan haklarına ilişkin konuların sadece mevzuatın konusu değildir. Aynı zamanda uygulamanın da iyileştirilmesi gerekmektedir. Eylem planında buna yönelik faaliyetlere de önemli bir yer tutacaktır. İnsan Hakları Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için yeni yol haritamız olacaktır. Eylem planı hazırlıklarını en kısa sürede tamamlayarak, kamuoyuna açıklayacağız" diye konuştu.

"Fransa'da bir derginin çirkin provokasyonu sahneye koyulmaya hazırlanmakta"

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 70'inci yıl dönümünü olduğunu anımsatan Bakan Gül, "Üzülerek ifade etmeliyim ki sözleşmenin 70'inci yılında bu buluşmayı Avrupa'da yükselen ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve nefret suçlarının gölgesinde gerçekleştiriyoruz. İsveç ve Norveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıların hemen ardından bu defa Fransa'da bir derginin çirkin provokasyonu sahneye koyulmaya hazırlanmaktadır. Oysa daha geçen hafta Yeni Zelanda’daki katliamın yargılamasında maktul yakınlarının söyledikleri sözler halen hafızamızda, halen kulaklarımızda yankılanıyor. İnsan olmanın onurunda, insan haklarının eşit temelinde buluşarak nefretin, ırkçılığın, ayrımcılığın üstesinden gelebiliriz" dedi.

TIKLAYIN - Charlie Hebdo Muhammed karikatürlerini tekrar yayımlıyor

AİHM Başkanı Robert Spano ise Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilişkisinin uzun ve zengin bir ilişki olduğunu söyledi. Türkiye'nin sözleşmeye ilk imza atan ülkelerden olduğunu anlatan Spano, "Hukukun üstünlüğü konusu Avrupa ülkelerinin ortak mirası olarak görülüyor. Türkiye anayasasına baktığımızda Türkiye'nin hukukun üstünlüğüyle yönetilen laik, sosyal devlet olarak tanımlanıyor. Hem sözleşme hem de Türkiye anayasası hukukun üstünlüğü konusunu anayasanın temel ayakları olarak ortaya koyuyor" diye konuştu.