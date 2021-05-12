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Adalet Bakanı Gül: E-duruşmayı Bakırköy, Çağlayan ve Anadolu adliyelerinde aktif hale getirdik

12 Mayıs 2021 17:06

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün itibarıyla e-duruşmayı Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdiklerini duyurdu.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"E-duruşmayı bugün itibarıyla Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu Adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdik. Sisteme talepte bulunan avukat meslektaşlarımız 18 Mayıs Salı gününden itibaren duruşmalara bürolarından katılabilecek. Hayırlı olsun" .

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