Bakan Gül açıkladı: Cezaevlerinin bütçesi, Meclis, Anayasa Mahkemesi ve 6 bakanlığın bütçesini geride bıraktı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 2019 yılında cezaevleri için merkezi yönetim bütçesinden 6 milyar 993 milyon 138 bin lira ayrıldığını belirtti.

ANKA'nın haberine göre cezaevleri için 2019 yılında ayrılan bütçe Cumhurbaşkanlığı da dahil birçok kuruma 2090 yılı için ayrılan bütçeyi geçmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 yılı bütçesi 2 milyar 818 milyon 899 bin lira, TBMM’nin bütçesi 1 milyar 748 milyon 982 bin lira, Anayasa Mahkemesi 69 milyon 959 bin lira, Yargıtay 595 milyon 593 bin lira, Sayıştay 367 milyon 378 bin lira, Milli İstihbarat Teşkilatı 2 milyar 157 milyon 761 bin liraydı.

Bunun yanında cezaevlerinin bütçesi 6 bakanlığın da bütçesini aştı. Dışişleri Bakanlığı’nın 2019 yılı bütçesi 4 milyar 635 bin 760 lira, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın 2 milyar 44 milyon 280 bin lira, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 4 milyar 168 milyon 578 bin lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2 milyar 544 milyon 238 bin lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2 milyar 573 milyon 286 bin lira, Ticaret Bakanlığı’nın 5 milyar 689 milyon 948 bin liraydı.

Bakan Gül, cezaevindeki mahpus sayısı için Tanrıkulu’na Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bakmasını önerirken, TCK’nın 166’ıncı Maddesi’nde düzenlenen bilgi vermeme suçundan 4 kişinin cezaevinde bulunduğunu açıkladı. Söz konusu madde şöyle: “Bir hukukî ilişkiye dayalı olarak elde ettiği eşyanın, esasında suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edildiğini öğrenmesine rağmen, suçu takibe yetkili makamlara vakit geçirmeksizin bildirimde bulunmayan kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.”