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Bakan Gül açıkladı: Cezaevlerinin bütçesi, Meclis, Anayasa Mahkemesi ve 6 bakanlığın bütçesini geride bıraktı

01 Ağustos 2020 15:52

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 2019 yılında cezaevleri için merkezi yönetim bütçesinden 6 milyar 993 milyon 138 bin lira ayrıldığını açıkladı. Cezaevlerine 2019 yılında ayrılan bütçe, aynı yıl Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi gibi birçok kurumun yanında 6 bakanlığın bütçesini de geçti.

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