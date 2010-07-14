Bakan Gönül'den profesyonel ordu açıklaması

T24 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, profesyonel askerlikle ilgili konunun askeri yönünün Genelkurmay Başkanlığı, hukuki yönünün de Milli Savunma Bakanlığı tarafından çalışıldığını söyledi.



Bakan Gönül, Pakistan İslam Cumhuriyeti Federal Savunma Bakanı Ahmad Mukhtar'ı kabulünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın DSP Genel Başkanı Masum Türker'i ziyareti sırasında Türker'e profesyonel ordu çalışmaları hakkında bilgi verdiği yönünde haberlerin çıktığını belirterek, bu konudaki gelişmeleri sorması üzerine Gönül, şunları söyledi:



“Proje üzerinde Genelkurmay Başkanlığı çalışıyor. Genelkurmay Başkanlığının çalışmaları bize intikal etmedi ama bizim arkadaşlarımız da hukuki tarafını çalışıyor. Halen elimizde uzman erbaş, uzman onbaşı statüsünü düzenleyen bir kanun var. Bunun içinde mi çözebiliriz? Yoksa yeni bir kanun mu çıkarılması gerekir? Bunu bizim arkadaşlar çalışıyor. Askerlik yönünü de, nasıl olacaklar, nasıl yetişecekler, hangi eğitim kuruluşlarında bunları ne kadar zamanda eğitebiliriz, gibi hususları da Genelkurmay çalışıyor. Ümit ederim Sayın Başbakanımıza en kısa zamanda bilgi arz edecek bir noktaya geliriz.”





