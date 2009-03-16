Bakan Gönül: Bedelli askerlik gündemde yok

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, bedelli askerlik konusunun gündemlerinde olmadığını söyledi.



Bakan Gönül, AKP belde teşkilatları ile seçim bürolarını ziyaret etmek amacıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.



AKP'nin Turgutreis beldesi Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingine katılan Gönül, daha sonra gazetecilerin "bedelli askerlik" konusundaki sorularını yanıtladı.



Bedelli askerlik konusunun kanunla düzenlendiğini belirten Bakan Gönül, şöyle konuştu:



"Yani yeniden bir kanun çıkararak bedelli askerlik yürürlüğe girsin diye beklemeye gerek yok. Yalnız 1111 Sayılı Kanun'un 10. maddesi diyor ki 'İhtiyaçtan fazla müracaat ve celp olursa, Genelkurmay bunu Milli Savunma Bakanlığına bildirir ve o miktar için bedelli askerlik uygulanır.' Kanun böyle söylüyor. Demek ki ihtiyaçtan fazla bir asker miktarı olacak ki bu bedelli askerlik gündeme gelebilsin."



Konunun gündemlerinde olmadığını ifade eden Gönül, şöyle dedi:



"Bunu Genelkurmay da defaatle açıkladı ki celp yeterli değil. Milli Savunma Bakanlığına böyle bir talepte bulunmamız söz konusu değildir diye Genelkurmay defaatle açıkladı. Bu durum devam ettiği müddetçe bedelli askerliğin gündemimizde olması da mümkün değildir."



Öte yandan, Bakan Gönül, miting öncesi Bodrum Kaymakamı Abdullah Kalkan'ı ziyaret ederek, işlemeli bir tabak hediye etti.

