Bakan Fikri Işık: Türkiye'nin 70 bin bilişim uzmanına ihtiyacı var

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin acil olarak nitelikli 70 bin bilişim uzmanına ihtiyacı olduğunu söyledi. Işık, "Bunun için Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve İŞKUR iş birliğiyle uluslararası sertifika programı düzenleyeceğiz" dedi.

Bloomberg HT'de bir programa katılan Fikri Işık, Türkiye'nin şu anda 70 bin bilişim uzmanına ihtiyacı olduğunu ancak bu sayının 2023 yılına kadar 300 binin üzerine çıkacağını söyledi. Bakanlığın İŞKUR'la birlikte ortak bir çalışma yaparak sertifika programı başlatacağını söyleyen Işık, şunları aktardı:

"İşte bu ihtiyacı kodlama dersleri vererek eğiteceğimiz öğrencilerin yetiştirilmesiyle karşılayacağız. İŞKUR ile çalışma yaptık. Eylül ayında Kocaeli'de üniversite mezunu olup, işi olmayan ama bilişime yatkın gençlerin uluslararası sertifika programını başlatacağız. Sadece diploma yeterli değil. Artık nitelikli 70 bin bilişim uzmanına acilen ihtiyacımız var. Bunun için Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve İŞKUR iş birliğiyle uluslararası sertifika programı düzenleyeceğiz. İŞKUR günlük 35 lira cep harçlığı da verecek. İlk etapta yüzlerle başlayacağız, sonra sayıyı binlere çıkaracağız. Üniversite mezunu genç işsizler için bu kursları yaygınlaştıracağız."

'Arzumuz, kodlama derslerinin liselerde zorunlu olmasıdır'

Daha önce dile getirdiği kodlama dersiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Işık, söz konusu dersin sadece bilgisayarı iyi kullanmak için değil, bireyin sistematik düşünceyi kazanması için de önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu problem sadece matematik ya da fizikte değil, sosyal problem de olabilir. Arzumuz, kodlama derslerinin liselerde zorunlu olmasıdır. Çocuk bilgisayarda sadece oyun oynamasın aynı zamanda oyunu yazsın, modifikasyon yapsın, karakter eklesin, interaktif şekilde eğlenirken öğrensin istiyoruz. Bunu başarmamız lazım. Yazılımın girmediği hiçbir alan kalmadı. İnsanın ilkokuldan yatkın olması lazım. Bilişim okuryazarlığından başlayıp zamanı tüketen değil, iyi değerlendiren, kendini geliştiren bireyler yetişmesi için ilkokulda da olması arzumuz ama liselerde zaruret. Gerekli adımları zamanında atmazsak bu treni kaçırabiliriz."