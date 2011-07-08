Bakan Fatma Şahin: Kadına şiddet ihtimaline bile af olmayacak

T24 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, 23. dönemde TBMM’ye sunduğu yasa teklifinin takipçisi olacağını ve 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama döneminde bu teklifi hükümet tasarısı olarak parlamentoya sunacağını söyledi.



Vatan'da Şebnem Hoşgör imzalı haber şöyle:



Ayşe Paşalı cinayetinin sembol haline geldiği kadına yönelik şiddet olaylarından bir yenisi önceki gün Ankara’da yaşandı. Yeni bir Ayşe Paşalı vakası olarak nitelendirilen olayda, karısına karşı şiddet uyguladığı için 6 ay evden uzaklaştırma cezası alan Ali K, cezasının tamamlanmasının ardından döndüğü evinde, şikayetinden vazgeçmeyen eşi Birsen K’yi tek kurşunla vurarak öldürdü.



Şahin, şöyle konuştu:



Modeli planlayacağız: Devletin koruma sisteminin güçlendirilmesi lazım. Ama yasal düzenleme Meclis’in açılmasından sonra olacağı için nereden baksanız önümüzde 2-3 aylık bir süreç var. Bu nedenle Meclis’in tatil olduğu dönemde o yasayı beklemeden ne yapılabiliri çalışacağız. O yasanın uygulama boyutunda hangi bakanlıkça ne yapmak gerektiğini de acil bir eylem planı yapmayı planlıyoruz. Yani tatil sürecinde yasayı beklemeden bakanlıklara gerekli kuvvetlendirmeyi yapacağız. Bunların hepsini oturup konuşup, planlayacağız. Yetki kuvvetlendirilmesi yapılması gerekiyor. Yani kolluk kuvvetlerinin adalet bakanlığının aile mahkemeleri hakimlerinin daha hızlı hareket edeceği bir modeli planlayacağız.



Beni 4'le çarpın: Hayati Bakandan (Hayati Yazıcı) Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü’nü, Ömer Dinçer Bakan’dan Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’nü, Beşir Bakandan (Beşir Atalay) da şehit aileleriyle ilgili kısmı aldım. Yani benim görevimi çarpı 4 diyeceksiniz. Brifinglerimi alır almaz hemen sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeye başlayacağım. Diyalog anlamında hiçbir sorunumuz yok.





'Kadına şiddet ihtimaline bile af olmayacak'





Şahin’in, 23. dönemde Ayşe Paşalı’nın eski eşi tarafından katledilmesi sonrası TBMM’ye sunduğu yasa teklifi şöyle:



* Kadına şiddet ihtimali bile tutuklanmaya yetecek.



* Kadının psikolojisini bozmak da ‘şiddet’ sayılacak.



* Şiddet uygulayan veya şiddet uygulama ihtimali bulunan kişi korunan bireye karşı şiddete yönelik söz ve davranışlarda bulunamayacak, evden uzaklaştırılacak ve ev şiddete uğrayan kişilere tahsis edilecek.



* Korunan bireylere, bireyin konut, okul ya da iş yerine yaklaşamayacak, eş ve çocuklarını cep telefonuyla araması yasaklanacak.



* Korunan bireyin barınma yeri olmaması halinde, kendisine ve çocuklarına barınma yeri sağlanacak, geçici maddi yardım yapılacak yapılacak.



* Koruma tedbir kararlarına uymayankişiye 4 aydan 8 aya kadar hapis cezası verilecek.





