Bakan Faruk Özlü: 42 binden fazla girişimciye 914 milyon lira destek

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2010 yılından bugüne kadar, kendi işini kuran 42 binden fazla girişimciye 914 milyon lira destek sağladıklarını belirterek, \"19 binden fazla kadın girişimcimiz, bu desteklerden yararlandı. 18-29 yaş arasındaki 12 bin genç girişimciye, toplam 200 milyon Lira destekte bulunduk.\" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Borsa İstanbul Grubu\'nun ev sahipliğinde İstinye\'deki Borsa İstanbul\'da düzenlenen, \'Türkiye Girişimcilik Zirvesi\' katıldı.

Zirvede bir konuşma yapan Faruk Özlü, girişimciliğin önemini anlatarak, bütün ekonomi politikalarının hedefinin girişimcinin önündeki engelleri kaldırmak olduğunu söyledi.

Girişimcinin desteklenmesi konusunda Türkiye\'nin önemli mesafeler aldığının altını çizen Bakan Özlü , Bakanlık olarak KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla, hayata geçirilen projeler hakkında katılımcılara açıklamalarda bulundu. TÜBİTAK ve KOSGEB\'in, girişimci destek programları hakkında bilgi veren Özlü, \" İki kuruluşumuzun genç girişimcilere sunduğu programlarda 10\'a yakın destek programı var. Son 7 yılda, 81 ilimizde, yaklaşık 23 bin eğitim programı açtık. Bu programlarda 785 bin katılımcıya girişimcilik eğitimi verdik. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol kapsamında, girişimcilik dersi alan 225 bin gencimize, Yeni Girişimci Destek Programına başvuru hakkı tanıdık.

\"12 BİN GENÇ GİRİŞİMCİYE 200 MİLYON LİRA DESTEKTE BULUNDUK\"

Üniversiteler tarafından, örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri için, 141 üniversiteye Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi bünyesinde onay verdik. 2010 yılından bugüne kadar, kendi işini kuran 42 binden fazla girişimcimize, 914 milyon lira destek sağladık.

19 binden fazla kadın girişimcimiz, bu desteklerden yararlandı. 18-29 yaş arasındaki 12 bin genç girişimciye, toplam 200 milyon Lira destekte bulunduk.\"

\"EKONOMİ DÜNYASINDA OYUNUN KURALLARININ YENİDEN YAZILIYOR\"

Hükümet ve Bakanlık olarak bir yandan girişimcilere destek verirken, diğer yandan da girişimcilik zihniyetini yerleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Özlü, ekonomi dünyasında oyunun kurallarının yeniden yazıldığını söyledi.

Özlü, teknoloji çağında her şeyin çok çabuk değiştiğine dikkati çekerek, bugünün parlak fikirlerinin, geliştirilmediği sürece dünde kaldığı yorumunda bulundu. Artık sadece bir işe başlamanın yetmediğinin altını çizen Özlü, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Girişilen işin büyümesi, güçlenmesi ve rekabet koşullarında öne geçebilmesi için inovasyon, girişimciliğin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. İşinizi, üretiminizi, Ar-Ge ve inovasyonla geliştirmezseniz, girişiminiz maalesef işe yaramayacaktır. O yüzden girişimcilerimize verdiğimiz destekler kadar, onların Ar-Ge ve inovasyon becerilerini de teşvik ediyoruz.

İşsizliğin çaresi girişimciliktir. Zamanın ruhunu yakalayan, kendine güvenen, hayallerine sınır koymayan girişimcilerimiz sayesinde, gelişeceğiz, büyüyeceğiz, kalkınacağız. Türkiye\'nin girişimcilere, yeni girişimciye ve Türkiye\'nin girişimci ekonomisine ihtiyacı var. Türkiye girişimci ekonomisi ile bir sıçrama yapacak.\"

\"SİLİKON VADİSİ, TÜRK GİRİŞİMCİLERİN BAŞARI ÖYKÜLERİ İLE DOLU\"

Faruk Özlü, hükümet ve Bakanlık olarak girişimciliği her koşulda teşvik etmeye devam edeceklerini belirterek, Amerika\'daki Silikon Vadisi\'nin, Türk girişimcilerin başarı öyküleri ile dolu olduğunu söyledi.

Silikon Vadisi\'ndeki Türk girişimcilerinin, son 5 yılda toplamda yaklaşık 300 milyon dolar yatırım aldığını belirten Özlü, şunları söyledi:

\"Silikon Vadisi\'ndeki Türk şirketlerin değerleri toplamda 1 milyar doları aşmış durumda. Bu rakamlar gösteriyor ki, Türk girişimciler küresel oyuncu olabilecek kapasitede ve kabiliyettedir. İşte bunu bildiğimiz için, Türkiye\'nin en büyük inovasyon, teknoloji, üretim ve transfer merkezini, Bilişim Vadisi\'ni kuruyoruz. Sınırların değil, erişimin öne çıktığı bir dünyada, Bilişim Vadisi dünyanın yeni kutbu olacak. Bilişim Vadisi, Türkiye\'nin, dijital teknoloji tabanlı inovasyon ekonomisine geçmesine, çok büyük katkı sağlayacak.

Globalleşen dünyada çok eksenli bir lokasyonda yer alan Türkiye, \'Made in Turkey\' damgasıyla, dijital teknolojiye dayalı ürünleri dünya pazarına sunacak. Bu şekilde Türkiye dijital ekonomi ile büyüyecek.\"



GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK: \"GENÇLİK İLE İLGİLİ PROJELERE HEP DESTEK VERİYORUZ\"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise yaptığı konuşmada Bakanlık olarak gençlerin teknolojiyle buluşmasına, onların girişimciliğe yönlendirilmesine yönelik yaptıkları katkıları anlattı. Bak, \"Bakanlığın bünyesinde Proje ve Koordinasyon Müdürlüğümüz var. Gençlik ile ilgili projelere hep destek veriyoruz. İnovasyon, robotik tasarımlarla ilgili gençlerimizin girişimciliğiyle ilgili pek çok projeyi önümüzdeki yıl içerisinde ve ondan sonraki yıllarda desteklemeyi hedefliyoruz\" dedi.

\"GENÇLERİN GİRİŞİMCİLİĞİNE HER ZAMAN AÇIĞIZ\"

Özel sektörde görev yaptığı dönemlerde hep yeniliği teşvik ettiğini de kaydeden Bakan Bak, \"İstanbul Ticaret Odası yönetecileriyle görüştük. Gençlerle ilgili projelerde beraber çalışacağız. Gençlerin istihdamı için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ile de görüştük. Biz bakanlık olarak gençlerin girişimciliğine her zaman açığız\" ifadelerini kullandı.

Her iki bakana konuşmaların ardından günün anısına birer plaket takdim edildi. Türkiye Girişimcilik Zirvesi, düzenlene çeşitli oturumlarla devam etti.

(FOTOĞRAF)