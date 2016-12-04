Bakan Faruk Çelik: Hiçbir milletvekili tutuklanmamalı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Faruk Çelik, HDP’li vekillerin tutuklanmasına ilişkin olarak “HDP milletvekilleri değil, hiçbir milletvekilinin tutuklanmasına, hiçbir AKP’li rıza göstermez. Hiçbir milletvekili tutuklanmamalı, milletin vekili çünkü” dedi.

"AB'den yanayız"

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Bakan Çelik’in Avrupa Birliği'yle ilgili açıklamaları da dikkat çekiciydi.

Bakan Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının aksine “Biz Avrupa Birliği'nden yanayız, kriterlerden yanayız, Batı'dan yanayız. Biz, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin dahil olmasıyla küresel bir güç olmasından yanayız” dedi.