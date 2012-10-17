Bakan Faruk Çelik: Emeklilik yaşıyla ilgili çalışma yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, hükümet ve bakanlıklarının gündeminde emeklilik yaşının yükseltilmesine ilişkin bir çalışmanın olmadığını söyledi.

AA muhabirinin ''Genç yaşta emekliliğe son'' başlığıyla bir gazetede yer alan haberi hatırlatarak, ''Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilik yaşının yükseltilmesine ilişkin bir çalışma olduğunu ifade etti. Böyle bir çalışma var mı?'' sorusu üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ''Ne hükümetimizin ne de bakanlığımızın gündeminde emeklilik yaşının yükseltilmesine ilişkin bir çalışma yok'' dedi.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Tasarısı'nın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine bugün devam edileceğine işaret eden Çelik, söz konusu tasarının tek gündemleri olduğunu vurguladı.