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Bakan Fakıbaba'dan pamuk yığını arasında ölen çocukların ailelerine ziyaret

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’da tarladaki pamuk yığınları arasında ölen 2'si kardeş 3 çocuğun ailesine taziye ziyaretinde bulundu

21 Ekim 2017 13:48

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’da tarladaki pamuk yığınları arasında ölen 2\'si kardeş 3 çocuğun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, gece saatlerinde memleketi Şanlıurfa’ya geldi. Geceyi kentte geçiren Bakan Fakıbaba sabah saatlerinde geçen Perşembe günü Ulucanlar Mahallesi’nde pamuk yığınları arasında ölü bulunan 12 yaşındaki Ali, ağabeyi 14 yaşındaki Harun ile kuzenleri aynı yaştaki Hüseyin Tekdağ’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Fakıbaba’yı taziye evinde çocukları dedesi Ali Tekdağ karşıladı. Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile birlikte aileye başsağlığı dileklerini iletip dua etti.

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