Bakan Fakıbaba'dan 'et fiyatı' açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et fiyatlarına ilişkin "Hayvanı sakla fiyatlar yükselsin, hayvanı yağlandır ondan sonra vatandaş fazla fiyatla yesin, buna hükumetimiz müsaade etmez.Spekülatif hareketlerle kimse piyasada et fiyatını yükseltmesin. Yükselttiği takdirde mutlaka hükümetimizin alacağı kararlar vardır" dedi.

Bakan Fakıbaba Şanlıurfa'daki temasları kapsamında, Akçakale ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Fakıbaba, sorunların çözümünün oluşturulacak bir heyet aracılığıyla sağlanacağını belirtti.

Fakıbaba, toplantı çıkışında gazetecilerin et fiyatlarındaki son durumu sormaları üzerine şunları kaydetti:

"Hayvanı sakla fiyatlar yükselsin, hayvanı yağlandır ondan sonra vatandaş fazla fiyatla yesin, buna hükumetimiz müsaade etmez. Zaman zaman geçici olarak ithalatlar yapılabilir ama bunlar yapılırken hep besici ve çiftçi kardeşlerimiz özellikle hayvancılıkla anadan babadan uğraşan, üreten hayvancılık yapan kardeşlerimizi düşünüyoruz. Birinci derecede onları ve halkımızı düşünerek hükümetimiz tarafından bazı önlemler alınabilir. Böyle spekülatif hareketlerle piyasada kimse et fiyatını yükseltmesin. Yükselttiği takdirde mutlaka hükumetimizin alacağı kararlar vardır."

"Fiyatların yükseltildiğine ilişkin duyumların geldiğini" belirten Fakıbaba, "Bu konuda hükümetimiz çalışmaktadır ve mutlaka ama mutlaka üreticimizin de mağdur olmayacağı, onların da 'Allah razı olsun' diyebileceği ama tüketicimizin de 'bu et çok pahalı ben yiyemiyorum' demeyeceği bir fiyattı mutlaka sağlayacağız. Bundan iki tarafta rahat olsun." ifadesini kullandı.