Bakan Fakıbaba'dan 'Adayları beğenmedik' diyen partililere: Çok da şeyimde değil!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın, Şanlıurfa AKP adaylarını beğenmeyen partililerle ilgili olarak, 'desinler çok da benim şeyimde değil' dediği video sosyal medyada gündeme geldi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’da AKP’nin milletvekili adaylarına “Beğenmedik” diyen partililerle ilgili, “Desinler çok da benim şeyimde değil” diye yanıt verdi.

Tepkilerini dile getirmek için AKP Birecik İlçe teşkilatında toplanan partililer adına konuşan Pınarbaşı, liste tercihinin partiye oy kaybettireceği görüşünü savunarak, tepkilerini partileri zarar görmesin diye yumuşatmakla birlikte itirazlarını sürdüreceklerini belirtmişti.

AKP’nin Şanlıurfa listesinde birinci sırada Fakıbaba bulunuyor. Listenin dördüncü sırasındaki isim Zemzem Gülender Açanal ise Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün dünürü (damadının annesi).

AKP'nin Şanlıurfa listesi şöyle::

Ahmet Eşref Fakıbaba

Mehmet Kasim Gülpınar

Halil Özcan

Zemzem Gülender Açanal

Mehmet Ali Cevheri

İbrahim Halil Yıldız

Halil Özşavli

Ahmet Akay

Mehmet Fatih Aksoy

Güler Kama İzol

İbrahim Toru

Sedat Ertürk

İsmail Tosun

İbrahim Ayhan