Bakan Fakıbaba'dan 'Adayları beğenmedik' diyen partililere: Çok da şeyimde değil!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın, Şanlıurfa AKP adaylarını beğenmeyen partililerle ilgili olarak, 'desinler çok da benim şeyimde değil' dediği video sosyal medyada gündeme geldi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’da AKP’nin milletvekili adaylarına “Beğenmedik” diyen partililerle ilgili, “Desinler çok da benim şeyimde değil” diye yanıt verdi.
Tepkilerini dile getirmek için AKP Birecik İlçe teşkilatında toplanan partililer adına konuşan Pınarbaşı, liste tercihinin partiye oy kaybettireceği görüşünü savunarak, tepkilerini partileri zarar görmesin diye yumuşatmakla birlikte itirazlarını sürdüreceklerini belirtmişti.
AKP’nin Şanlıurfa listesinde birinci sırada Fakıbaba bulunuyor. Listenin dördüncü sırasındaki isim Zemzem Gülender Açanal ise Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün dünürü (damadının annesi).
AKP'nin Şanlıurfa listesi şöyle::
Ahmet Eşref Fakıbaba
Mehmet Kasim Gülpınar
Halil Özcan
Zemzem Gülender Açanal
Mehmet Ali Cevheri
İbrahim Halil Yıldız
Halil Özşavli
Ahmet Akay
Mehmet Fatih Aksoy
Güler Kama İzol
İbrahim Toru
Sedat Ertürk
İsmail Tosun
İbrahim Ayhan