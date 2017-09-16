Bakan Fakıbaba: Üreticinin elindeki tüm fındığı alacağız

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Fındık üreticisinin elindeki tüm fındığı TMO olarak alacağız. Önümüzdeki hafta Salı günü de fındık üreticicisine 40 milyon lira ödeme yapacağız" dedi

Bakan Fakıbaba'nın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

"Biz üreticiye gönül vermiş hükümetin bakanlarıyız, elemanlarıyız. Üretici bizim için her şey. Biz üç bakan arkadaşımızla beraber, Giresun'da açılışa gittik ve orada fiyatları açıkladık. Bu fiyatları açıklamadan önce o bölgenin milletvekilleriyle, sivil toplum örgütleriyle üreticileriyle, sanayicileriyle görüştük. Bize söyledikleri şuydu: Geçen sene rekolte 420 tondu ama bu sene önce 705 ton olarak, sonradan güneş yanığı ve külleme dolayısıyla bu rekolteyi 675 ton olarak revize ettik. 675 bin tona çıkmasına rağmen fiyatlarda hiç eksiltme yapmadık.

Bunu kimse söylemiyor ama alan bazında destekleme ile, fındığın gram başına 1.5 ile 2 Türk Lirası arasında ayrı bir destekleme verilmiştir. Biz Giresun'da fiyatlarımızı açıkladık. Bu kadar rekolte yükselmesine rağmen üreticiyi fırsatçıların eline bırakmayacağımızı söyledik. TMO'nun, elinde kalan malları alacağını bildirdik. Ama buna rağmen üretici arkadaşlarımızın mallarını ellerinden galyan ile alanlar, fırsatçılar var. Malesef, bunu üzülerek görüyorum, fırsatçılara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Çürük oranı yüzde 3'ten 5'e çıkardık. O zaman çatlak oranı 2'ydi onu 5'e çıkardık. Şimdi 7'ye çıkardık.

Ödeme süresi 15 gündü şimdi 1 haftaya indirdik. Hiç paniğe gerek yok biz bütün mallarınızı alacağız ve salı günü bütün ödemeleri yapacağız. Fındık üreticicisine 40 milyon lira ödeme yapacağız. Fırsatçılara hiç fırsat bırakmayacağız. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Enerjilerini boşa sarfetmesinler. Enerjilerini iyi değerlendirsinler. Biz üreticilerin yanındayız. Fırsatçılara hiçbir zaman meydan vermeyeceğiz. Üreticilerimiz rahat olsunlar, ellerinde kalan bütün malları biz alacağız." dedi.