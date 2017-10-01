Bakan Fakıbaba: Suriyeliler gitmek istese de biz göndermeyiz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Suriyeli misafirlerimiz ülkelerine dönmek istese de biz göndermeyiz" diye konuştu.

Ülkede yaklaşık 3.5 milyon Suriyeli olduğunu belirten Fakıbaba, CNN TÜRK'te katıldığı canlı yayın programında şunları söyledi:

"Üreten insanlar bunu hobi haline getirmişler, biz bu insanlara biraz destek verirsek Türkiye'nin sulanabilir arazileri ile her şeyi yapabiliriz. Ben bunu yüzde yüz ile de çalıştırabilsem benim işsizlik oranım bitecek. Şu an 3,5 milyon bizim Suriye'den gelen misafirlerimiz var, kendileri gitse biz onları göndermeyeceğiz, bizim ihtiyacımız var.”