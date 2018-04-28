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Bakan Fakıbaba, Şırnak'ta "Halk bizden yüz çevirdi" dedi; öz eleştiri yaptı

"Biz devlet olarak öyle halktan uzaklaştık, üstten baktık, öyle küçümsedik ki, halk da bizden yüz çevirdi"

28 Nisan 2018 22:09

AKP Şırnak İl Başkanlığı'nda düzenlenen  Siyaset Akademisinde konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, eskiden bölgeye işe yaramayan bürokratların gönderildiğini belirterek, "Bu tabii devletle halk arasındaki o iletişimi bozmaya başladı. Bazen eleştiriler olduğu zaman ben vatandaşa hak veriyordum. Biz devlet olarak öyle halktan uzaklaştık, üstten baktık, öyle küçümsedik ki, halk da bu sefer bizden yüz çevirdi. Bu yalan değil, bu bir özeleştiridir" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir dizi temasta bulunmak üzere Şırnak'a geldi. AKP Şırnak İl Başkanlığı'nda düzenlenen Siyaset Akademisi'ne katılan  Fakıbaba, "Hele Şırnak ve Cizre’deki kurşun izlerini gördükten sonra çok çalışmamız lazım. Ben o kurşun izlerini gördüğümde Şanlıurfa'yı hatırladım. İngilizlerin, Fransızların 1920’de Antep, Maraş, Urfa’yı güya ele geçirmeyi amaçladıklarında, o binalardaki kurşun izlerini hatırladım ve hala her geçtiğimizde hatıra olarak görürüz. Burada da ben bunu gördüm ve hatırladım. O kurşun izlerini gördüğümüzde 'Sebep neydi, ne vardı, ne olmuştu, neyimizi paylaşamıyorduk?'diyorduk. Şırnak öyle güzel bir yer ki; Kürdü, Türkü, Arabı, Lazı, Çerkezi burada kardeşçe yaşayamaz mı? Şırnak’taki bu zenginlik hepimize yetmez mi? Niye bencil gibi davranıyoruz? Ama Allah’a çok şükür ki çok güzel şeylere imza attık ve atmaya devam edeceğiz" dedi.

"Biz devlet olarak öyle halktan uzaklaştık, üstten baktık, öyle küçümsedik ki, halk da bizden yüz çevirdi"

Eskiden işe yaramayan bürokratların bölgeye gönderildiğini belirten Bakan Fakıbaba; "Tayininin çıkması gerekenler buraya gönderiliyordu. Onlar da buraya geldiği zaman halka üstten bakıyordu. Vali, bakan, emniyet müdürü nedir, kimse görmez, bilmezdi. Bu, devletle halk arasındaki o iletişimi bozmaya başladı. Bazen eleştiriler olduğu zaman ben vatandaşa hak veriyordum. Biz devlet olarak öyle halktan uzaklaştık, üstten baktık, öyle küçümsedik ki, halk da bizden yüz çevirdi. Bu yalan değil, bu bir öz eleştiridir. Ben sizin emrinizde olmadığım takdirde ne işe yararım? Ben sizin problemlerinizi çözmek için görevlendirildim" şeklinde konuştu.

"On binlerin üzerinde evler tahrip edildi, insanlar öldü"

Şırnak'ta yaşanan olaylara da değinen Bakan Fakıbaba; "On binlerin üzerinde evler tahrip edildi, insanlar öldü. Biz hiçbir insanın ölmesini istemeyiz. İnsanların yaşaması lazım. Demokrasiyi en fazla biz istiyoruz. Demokrasiyi bu memlekete en çok biz getirdik. Bunların tek amacı demokrasinin gelişmesini engellemektir. Her tarafta inşaatlar, altyapılar devam ediyor. Bunun arkasından yoksulluğun biteceğinden, daha büyük özgürlüklerin geleceğinden emin olun. Terör örgütlerinin amaçları bu özgürlükleri yasaklamaktı. Eğer böyle bir şey olmasaydı şimdi özgürlüğümüz daha fazla olacaktı. 2002’de iktidar olduktan sonra getirdiğimiz yasalarda yerel yönetimlere verilen haklara baktığımızda, bizim amacımız tamamen işi yerel yönetimlere devretmekti. Halkıma hizmetkarlık yapabiliyorsam, halkıma gerçekten bir şeyler verebiliyorsam, halkımla beraber olabiliyorsam, halkım için canımı verebiliyorsam o zaman ben Ahmet Fakıbaba’yım. Ak Parti’nin başarısının arkasındaki en önemli etken budur"  dedi. (DHA)

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Ahmet Eşref Fakıbabaöz eleştiriŞırnak

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