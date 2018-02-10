Bakan Fakıbaba: Proje, herkese bedava koyun verilecek anlamına gelmiyor (2)

ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLERE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Ak Parti Bolu İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından, Bolu Belediyesi\'nin 9\'uncusunu düzenlediği \'Eğitime Yüzde 100 Destek Projesi\' kapsamında, üniversite öğrencilerine dizüstü bilgisayar dağıtımı törenine katıldı. Bakan Fakıbaba yaptığı konuşmada, \"Türkiye\'de 2002 yılı öncesinde belediyecilik denilince akla \'Yol yapalım, yolu genişletelim, asfalt yapalım, su çekelim, kanalizasyon yapalım, parklar yapalım gibi fikirler geliyordu. Ama çok şükür ki Ak Parti döneminde, Ak belediyecilikte artık bu vizyon bu işlem de değişti. Artık belediyeciliğe bakıyorum; \'Acaba eğitime nasıl katkıda bulunabilirim, geleceğimiz olan gençlerimizin önünü nasıl açabiliriz, onların huzurunu nasıl sağlayabiliriz, insanlarımızın gelirini nasıl arttırabiliriz?\' deniliyor\" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise \"Biz bu konuda da Türkiye\'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. 9 yıldır üniversiteyi kazanan, Bolu\'daki bir liseyi bitirmiş bütün öğrencilere laptop dağıtan tek belediye Bolu Belediyesi\'dir. Belediye olarak sadece üniversite kazanan öğrencilere değil, yüksek lisans ve doktorayı kazanan öğrenciler ile hafızlığı bitirenlere de laptop dağıtıyoruz. Bu öğrenciler, ilerleyen dönemde imar edilen şehirleri geliştirecek olan insanlar olacaklar\" diye konuştu.

1024 ÖĞRENCİYE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

Yapılan konuşmaların ardından Bolu\'daki liselerden mezun olarak üniversite kazanan 1024 öğrenciye dizüstü bilgisayar dağıtıldı. Utku Can Akbay ile Hasan Can Aksoy dizüstü bilgisayarını Bakan Fakıbaba\'nın elinden aldı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bakan Fakıbaba\'ya da dizüstü bilgisayar hediye etti. Fakıbaba, dizüstü bilgisayarı ihtiyaç sahibi bir öğrenciye verdi.



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