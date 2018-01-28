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Bakan Fakıbaba: Kürtler benim canım kardeşimdir (2) 

"TARIMSAL KURAKLIK YOK" Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla ile b

28 Ocak 2018 22:56

\"TARIMSAL KURAKLIK YOK\"
Diyarbakır\'da çeşitli temaslarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla ile birlikte Sur ilçesini gezdi. Tarihi Ulu Camii\'nin bulunduğu Gazi Caddesi\'nde vatandaşlarla bir araya gelen Fakıbaba, bir vatandaşın kendisine tespih hediye etmesini istemesi üzerine, bir tespih satın alarak hediye etti. Gazi Caddesi\'nde vatandaşların sorunlarını dinleyen Fakıbaba, restorasyonu devam eden tarihi çarşıyı da gezdi.
\'ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ\'Nİ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ\'
Sur ilçesindeki temaslarının ardından AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden Fakıbaba, yeni atanan İl Başkanı Serdar Budak\'u kutladı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fakıbaba, son bir haftadır bölgede yağan yağıştan dolayı tarımsal kuraklık tehlikesinin olmadığını söyledi. Fakıbaba, \"Bizim amacımız Çiftçi Kayıt Sistemi\'ni (ÇKS) kolaylaştırmaktır. Bu konuda çalışmalarımız var. Bunları genişleteceğiz. Şu anda tarımsal bir kuraklık yoktur. Son 1 haftadır Doğu ve Güneydoğu\'daki şehirlerimiz yağmur aldı. Ama bana göre yeterli yağış değildir. Şu an öyle bir riskimiz de yoktur. Allah korusun ilerde böyle bir risk olursa bakanlık olarak, sigortalı olanlara sigortalarını ödemek zorundayız. Bir afet olduğunda da hükümetimiz afet ile ilgili yardımı ve desteklemeyi yapmaktadır. Ama dua edelim böyle bir kuraklık olmasın. DSİ tarafındın Diyarbakır\'da 2 barajın yapımı hızlandırılıyor. Kurak zamanlarda barajlardan istifade etmek hükümet olarak bizim görevlerimizin başında geliyor.\" dedi.
Bakan Fakıbaba, AK Parti İl Başkanlığı\'nın ziyaretinin ardından, Diyarbakır ve Şanlıurfa\'da tarımsal alanda faaliyet yürüten kamu kurumlarının yöneticileriyle toplantı düzenledi.

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