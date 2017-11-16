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Bakan Fakıbaba, konvoy önündeki kazada yaralananlarla ilgilendi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinden Finike ilçesine giden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın konvoyunun önünde trafik kazası meydana geldi

16 Kasım 2017 19:28

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinden Finike ilçesine giden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın konvoyunun önünde trafik kazası meydana geldi. Doktor olan Bakan Fakıbaba, aracından inerek, yaralılarla yakından ilgilendi.
Kumluca ilçesinde hortum felaketi nedeniyle zarar gören çiftçileri ziyaret eden ve bölgede incelemelerde bulunan Bakan Fakıbaba, Domatexpo Fuarı\'nın açılışının ardından meyve ve sebze paketleme tesisine, fide üretim merkezine ve bir domates serasına ziyaretlerde bulundu. Fakıbaba, ardından Finike ve Demre ilçelerinde hasar gören tarım alanlarını incelemek ve hortumda yaralananları ziyaret etmek için Kumluca\'dan Finike\'ye hareket etti.
Bakan Fakıbaba ve beraberindeki heyete ait konvoy, Kumluca-Finike yolunda ilerlerken, önlerinde meydana gelen trafik kazasıyla karşılaştı. Bir gıda firmasına ait TIR ile özel bir otomobilin çarpıştığı kazada, otomobildeki 2 kişinin yaralı olduğu görüldü. Kazayı gören Fakıbaba, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile birlikte aracından inerek, yaralıların yanına geldi. Mesleği doktorluk olan ve yaralılar ambulansa taşındığı sırada onları kontrol eden Bakan Fakıbaba, yaralıların hemen hastaneye götürülmesini istedi. Durumlarının ağır olduğu tahmin edilen yaralılar, ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, konvoy, Finike yönüne devam etti.

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