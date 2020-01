Bakan Fakıbaba: Fındık üreticilerinin elindeki bütün malı alacağız

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, fındık üretecelerini \'Number One\' (1 numara) olarak gördüklerini anlatırken, \"Onları galeyana getirmek isteyenlere aldırmasınlar. Yürüyüş yaparak enerjilerini boşa harcamasınlar. Hiç paniğe gerek yok, biz fındık üreticilerinin ellerindeki bütün mallarını alacağız. 40 milyonluk mal almışız. Salı günü ödeme yapacağız\" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri\'de bugünkü etkinlikler ile ilgili Kayseri Valiliğini ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel ve Sami Dedeoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ak Parti il Başkanı Cahit Özden de hazır bulundu. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı her iki bakana kısa bir brifing verdi. Bakan Mehmet Özhaseki, Ak Parti hükümeti olarak bakanların sürekli illere gidip sorunları yatırımları ve geleceğe yönelik projeleri buralarda yerinde gördüklerini söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da, Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde belediyecilik hizmetini kabine arkadaşı Kayseri Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki\'den öğrendiğini belirterek, \"Vekiller olarak sahadayız. Halk mutlu olursa biz de mutlu oluruz\" dedi.

\'FINDIĞA 1.5-2 TL ALAN BAZINDA DESTEKLEME VERDİK\'

Çiftçi ve üreticilerin kendileri için \'Number One\' olduğunu söyleyen Bakan Fakıbaba, fındık konusunda tartışmalar ve taban fiyat ile ilgili ve CHP\'nin Pazartesi günü yapacağı yürüyüş ile ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

\"Biz üreticiye gönül vermiş bir hükümetin bakanlarıyız. Üretici bizim için her şeyimiz Mili Savunma, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve bizim bakanlığımız Giresun\'da fiyatları açıkladık. Fiyatları açıklamadan önce bölgenin milletvekillileri Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile görüşme yapılarak ücret açıklanmıştır. Rekolte 420 bin ton idi. Önce 705 bin ton açıklandı. Güneş yanığı, küllenme nedeniyle 675 bin tona çıkmasına rağmen fiyatlarda eksiltme yapmadı. Alan bazında destekleme ile fındığa kilogramda 1.5- 2 lira ayrı destekleme verilmiştir. Alan bazıda destekleme yapılmıştır. Giresun\'da fiyatları açıkladık. Rekolte yükselmesi olmasına rağmen fırsatçılara yer vermedik. Halen üreticileri galeyana getirerek mallarını elinden alma çalışması var. Fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Çürük oranını 3\'ten 5 çıkardık. Çatlak oranı 7\'ye çıkardık. Ödeme süresi 15 gün idi, şimdi 1 hafta oldu. Hiç paniğe gerek yok, biz fındık üreticilerin ellerindeki bütün mallarını alacağız. 40 milyonluk mal almışız. Salı günü ödeme yapacağız. İnsanlar yürüdükleri zaman enerjilerini boşa sarf etmesinler. Zaman kullanımı çok önemlidir. Fırsatçılara hiçbir zaman meydan vermeyeceğiz. Oranları artırdık. 10 lira fiyat verdim. Giresun fındığına 10.5 lira vermemize rağmen 10.82\'den almışız. Bu enerjiyi doğru kullanmaları lazım.\"

