Bakan Fakıbaba: Ben yemediğim eti başkasına yedirmem

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da bazı ziyaretlerde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yurt dışından getirilecek etlerin helal kesim olup olmayacağıyla ilgili soruya, \"Ben yemediğim eti başkasına yedirmem\" dedi.

Aydın\'ın Germencik İlçesi\'nde bulunan Tariş İncir Birliği\'ni ziyaret eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'yı, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ile birlikte çok sayıda partili karşıladı. Avrupa\'dan yapılacak et ithalatıyla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Fakıbaba, Avrupa\'dan gelen etlerin tamamen kontrol altında olduğunu açıkladı. Dar gelirli insanların et yemesini hedeflediklerini söyleyen Fakıbaba, etlerin helal kesim olup olmayacağıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

\"Et, Avrupa\'dan geliyor. Bizim oradaki kasaplar da Müslüman kasaplardır. Dualarla bu etler kesiliyor. Ben yemediğim bir eti asla başkasına yedirmem. Bu konuda çok samimiyim. Dar gelirli ve gariban insanlar da et yiyebilsin. Babam yarım kilo et alır, annem onu iki yemek yapardı. Bizim buradaki amacımız kimseyle rekabet etmek falan değil. Benim son ana kadar ağzımdan herhangi bir fiyat çıkmadı. Amacımız dar gelirli insanların et yemesidir. Bu konuda 8 market müracaatta bulundu ama 81 ilde şubesi olan 2 market var. Biz de bu iki markete verdik. Gariban insanların 40-45 liradan et alması bizi rahatsız ediyor. Atatürk ne demiş; \'Köylü milletin efendisidir\'. Ben köylünün ve üreten adamın elini öperim. 80 milyon tüketicimiz var. Sağlıklı ve mümkün olduğu kadar kendi bütçelerine göre gıdayı, proteini almak onların da hakkı. Regülasyon sağlanıncaya kadar bonfile fiyatına karışmıyorum. Bunu bir yılda mı sağlarız yoksa fiyatlar normale dönünceye kadar mı bilemiyorum. Üreticilerimize çok önemli desteklerimiz olacak. Et ve Süt Kurumu\'nun 23 lira 80 kuruştan üreticiden aldığı eti hemen 25 liraya çıkardık. Piyasada bu zaman zaman 23\'e düşüyor. Biz bir denge kurmaya çalışıyoruz. Bu regülasyonu biz yapacağız. Kasap arkadaşlar da hiç merak etmesin burada onlar da kazanacak.\"

İNCİRCİLER DESTEK İSTEDİ

Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, ziyaret sırasında Bakan Fakıbaba\'ya incir ikramında bulunarak, \"Birliğimiz 1925 yılında kurulmuş ve 100 yıllık bir geçmişi var. Ege Bölgesi ve Aydın için burası çok önemlidir. Yaklaşık 6 bin üyemiz var. Sadece incir geliriyle geçimini sağlayan 30 bin ailemiz bulunuyor. Bu da yaklaşık 150 bin kişi demektir. Aydın için incir olmazsa olmaz. Kuru incirin yüzde 80\'ini Türkiye üretiyor. Ürettiğimiz ürünün yüzde 85 veya 90\'ını direk yurt dışına ihraç ediyoruz. Birlik olarak bizim 10 milyon dolar ihracatımız bulunuyor. Başta Japonya olmak üzere 30 ülkeye incir ihraç ediyoruz. Ortaklarımızdan aldığımız ham inciri işleyerek ülkemize katma değer sağlıyoruz. Kışın don ve ağustos ayında da yağış düşünce istediğimiz ürünü alamıyoruz. İncir üreticilerinin bir kaydı yok, bunların kayıt altına alınmasını istiyoruz\" diye konuştu

KALİTEDE ARTIŞ

Bakan Fakıbaba Aydın\'da, üreten insanların memleketinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Aydın\'dan tarımsal üretim açısından övgüyle söz eden Fakıbaba, \"Elimden geldiği kadar sizin dertlerinize derman olmaya geldim. Aydın milletvekilleriyle de bu konuda ne yapabiliriz diye çalıştık. Hükümet olarak başta Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar olarak tüm Türkiye\'nin emrindeyiz. Özellikle Tarsim\'le ilgili notunuzu aldım bununla ilgili hemen bir çalışma yapacağız. Fındık dediğimizde karşımıza Azerbaycan, Gürcistan ve İtalya gibi rakip ülkeler çıkıyor. İncir diyoruz karşımıza Çin çıkıyor. Biz bu konuda kaliteyi arttırak gerçekten markalaşmamız gerekiyor. Markalaştığımız zaman önümüze kim çıkarsa çıksın korkmamalıyız. Fiyatlardaki fark da bundan kaynaklanıyor. Birisi 3 derken diğeri 5 lira diyebiliyor. Her konuda sizlerin yanında olacağız\" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba ve beraberindekiler Tariş İncir Birliği\'ni gezerek bilgi aldı. Bakan Fakıbaba daha sonra Koçarlı\'daki bir keçi çiftliğinin açılışına katıldı.

