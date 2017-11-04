Bakan Fakıbaba: Ben yemediğim eti başkasına yedirmem

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et projesiyle temin edilen hayvanların Müslüman kasaplar tarafından dua ile kesileceğini söyledi. Fakıbaba, "Bazıları diyor ki 'helal et değil'. Biz bunlara çok dikkat eden bir iktidarın bakanlarıyız, bunlar bizim için çok önemli. Ben yemediğim eti başkasına yedirmem" dedi.

Bakan Fakıbaba, ucuz et satışına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Projeye yönelik eleştiriler arasında, "bu etlerin helal olmadığına" yönelik iddialar bulunduğuna işaret eden Fakıbaba, "Bazıları diyor ki 'helal et değil'. Biz bunlara çok dikkat eden bir iktidarın bakanlarıyız, bunlar bizim için çok önemli. Et, Avrupa'dan geliyor ve bizim oradaki kasaplarımız Müslüman arkadaşlar. Duasıyla bunlar kesiliyor. Bizim kontrolümüz altında. Ben yemediğim eti başkasına yedirmem. Allah da biliyor, çok samimiyim. Bizim zaten karşıladığımız, marketlere verdiğimiz yüzde 10'un bile altında. Biz ne istiyoruz, gariban insanlar, dar gelirli insanlar şu etten yiyebilsin." dedi.

Fakıbaba, amaçlarının kimseyle rekabet etmek olmadığını, görevlerinin et satmak değil dar gelirlinin et tüketmesini sağlamak olduğunu dile getirerek gariban insanların kilogramı 40-45 liraya et almasını vicdanen kabul etmediklerini ifade etti.

"Bu bakanlık üreticileri hiçbir zaman mağdur etmez"

Projenin amacının piyasayı dengelemek olduğunu, üreticilerin mağdur edilmeyeceğini bildiren Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son ana kadar fiyat falan da ağzımdan çıkmadı. Bizim burada tek amacımız var, bu et dar gelirli insanlara gitsin. '81 ilde şubesi olan marketler' dedik, 8 market müracaat etmiş ama 81 ilde şubesi olan 2 market var. Malum olan marketler ve aynı fiyatı vermişler. Biz de onlara bu fiyatla verdik ama eğer diğer marketler de bunu tamamlarsa bizim de et durumumuz uygun olursa. Bizim görevimiz et satmak da değil ama gariban insanın 40-45 liraya et alması vicdanımıza uymuyor, bu bizi rahatsız ediyor"