Bakan Fakıbaba, ASÜD ve USK Başkanı Çallı’dan Süt Sektörü’nü dinledi

ANKARA,(DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulusal Süt Konseyi (USK) ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı’yı kabul etti. Çallı görüşmede, başta ihracat olmak üzere süt ve süt ürünleri sanayinin gündemindeki konuları dile getirdi.

USK ve ASÜD Başkanı Harun Çallı, yeni kabinede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevini üstlenen Ahmet Eşref Fakıbaba’yı ziyaret etti. Çallı’nın Bakan Fakıbaba’ya yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileğinde bulunduğu ziyarette, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve Hayvancılık Genel Müdür Vekili Osman Uzun da hazır bulundu.

Bakan Fakıbaba’ya sektörün gündemindeki konular hakkında bilgiler veren USK Başkanı Harun Çallı, ihracatın artması için destekleme modellerinin hayata geçirilmesinin gerekliliğini söyledi. Çallı, ayrıca önemli mesafe kat edilen Çin’e süt ve süt ürünleri ihracatı için son bir hamle yapılması halinde ihracatın önünün açılacağını belirtti.

\"ÇİĞ SÜT MİKTARI VE FİYATI YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ\"

Et ve Süt Kurumu’nca yürütülen çiğ süt destekleme modelinin gözden geçirilmesi gerektiğini de dile getiren Çallı, şunları kaydetti:

“Mevcut sistemin ülkemiz çiftçisinin desteklenmesi yönünde oldukça pozitif etkileri olmuştur. Fakat uzun vadede süt gibi değerli bir ürünün süt tozu gibi katma değeri ve ihracat getirisi düşük bir şekilde pazarlanması nedeniyle, devletimizin zararı yıldan yıla artmaktadır.

Halihazırdaki sistem nedeniyle üretilen sütün kalitesi giderek düşmekte, sanayicimiz kaliteli ve yeterli miktarda süt bulamamaktadır. Peynir, dondurma, UHT süt gibi ihracatımız için oldukça değerli kalemlerin üretiminin önü kesilmektedir. Modelin gözden geçirilerek sanayicimizin, ihracatımızın önünü açacak bir yeni bir destekleme modelinin kurulması en büyük arzumuzdur. Bu kapsamda acilen ESK tarafından alınan çiğ süt miktarı ve fiyatı yeniden değerlendirilmeli, mevcut süt tozu Dahilde İşleme Rejimi kapsamında satışa sunulmalıdır.\"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbabada, USK Başkanı Harun Çallı ile görüşmesinde, genel olarak hayvancılığın özelde ise süt sektörünün önemine vurgu yaptı. Fakıbaba, süt ve süt ürünleri sektöründe yaşanan sorunların çözümü, özellikle ihracat konusunda sektörle birlikte çalışacaklarını aktardı.

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