BAKAN FAKIBABA: "TÜRKİYE 106 BİN TONLUK BAL ÜRETİMİYLE DÜNYADA ÇİN'DEN SONRA İKİNCİ"

Haber: Hakan KAYA - Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA

45.\'inci Apimondia Uluslararası Arıcılık Konrgesi\'ne katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye\'nin 106 Bin tonluk bal üretimiyle dünyada Çin\'den sonra ikinci sırada olduğunu söyledi.

Türkiye\'nin ev sahipliğinden bu yıl ilk defa düzenlenen 45.\'inci Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi İstanbul Kongre Merkezi\'nde başladı. Programa, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin ile yerli ve yabancı çok sayıda firma yetkilisi katıldı.

\"ARICILIĞA BAKAN OLARAK ÇOK DESTEK VERECEĞİM\"

Programda konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakan olma sürecini anlatarak, bakan olarak arıcılığa destek vereceğini söyledi. Arıcılığın önemine vurgu yapan Bakan Fakıbaba, “Bir hekim olarak göreve başladım, sonra belediye başkanı oldum sonra milletvekili ve bir baktım ki Tarım Gıda ve Hayvancılık bakanı olmuşum. Sağlık sektörüyle uğraşırken, hasta ve hasta yakınları ailemdi, milletvekili olduğumda tabi bütün Türkiye ama en fazla Urfa beni enterese ediyordu ama şimdi Gıda Tarım ve Hayvancılık olunca benim şuanda 80 milyon ailem var. Bilindiği üzere bal arıları doğadaki en büyük tozlayıcı böcek grubunu oluşturuyor. Bu nedenle bilim adamı Albert Einstein \'Eğer arılar yer yüzünde kaybolursa İnsanlık sadece 4 yıl hayatını sürdürebilir\' diyerek arıların polinasyonundaki önemini vurgulamıştır. Onun için şimdi diyorum ki arıcılığa Tarım bakanı olarak çok destek vereceğim“ dedi.

“TÜRKİYE DÜNYA BAL ÜRETİMİNDE ÇİN\'DEN SONRA İKİNCİ SIRADA\"

Türkiye\'de 12 Bin tür bitki çeşitliliğinin olduğunu belirten Bakan Fakıbaba, Türkiye\'nin bal üretimi olarak Dünyada Çin\'den sonra ikinci sırada olduğunu vurguladı. Bakan Fakıbaba, \"Ülkemiz üçte biri endemik olan yaklaşık 12 Bin tür bitki çeşitliliğine ev sahiliği yapmakta ve 106 bin tonluk bal üretimiyle dünyada Çin\'den sonra dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Maalesef ancak bundan 7 Bin tonunu ihraç edebiliyoruz. İnşallah bu 7 Bin tonu nasıl arttırırız sizlerle birlikte beraber düşüneceğiz ve önlemlerini alacağız\" ifadelerini kullandı.

\"ÇAM BALI ÜRETİMİNDE DÜNYADA ÖNEMLİ PAYA SAHİBİZ\"

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye\'nin dünyada çam balı üretiminde yüzde 90\'a varan oranla en büyük paya sahip olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti; \"Türkiye dünyada bilinen balı bitkiler florasının yüzde 75\'ine sahip ve dünya çam balı üretiminde ise yüzde 90\'a varan oranla en büyük paya sahiptir\"

“TÜRKİYE BAL ARISI GEN ÇEŞİTLİLİĞİNDE DÜNYADA ÖNEMLİ BİR KONUMDAö

Türkiye\'nin bal arısı gen çeşitliğinde dünyada önemli bir konumda olduğunu belirten Bakan Fakıbaba, \"Ülkemiz sahip olduğu bal arısı gen çeşitliliğiyle de dünyada önemli ve büyük bir gen merkezi konumundadır. Arı gen varlığımız Anadolu, Kafkas, Muğla, Trakya ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere 5 değişik ırk ve ekotip bal arılarından oluşmaktadır. Bunlardan Kafkas arısı 2004 yılında tescil edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Arı sağlıyla ilgili ülkesel projeleri destekliyoruz. Bal ve arı ürünleri üretiminin artışına katkı sağlayacak sağlıklı ve kaliteli ana arı kullanımını bu seneden itibaren desteklemeye başladık\" dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin tarafından Bakan Fakıbaba\'ya plaket verildi.

TÜRKİYE\'DE İLK ULUSLARARASI ARICILIK KONGRESİ

Kongreye katılan ve 14 yıldır lavanta balı ürettiğini belirten Mehmet Karakoyun, kongrenin Türkiye\'deki arı yetiştiricileri için çok faydalı olduğunu belirterek, “Burada dünyanın 160 ülkesinden gelen katılımcı var. Bunlarla arıcılığın geleceğini görüşüyoruz bekli de. Bu firmalarla dünyada son yenilikler neler olmuş onları görebilme şansımız oldu. Bu da ayağımıza geldi bunun için ayrıca sevinçliyiz. Bütün arıcıları bu kongreye davet ediyorum. Bu tür organizasyonlarda balımızın kalitemizin daha da arttırılması için hep çaba sarfediyoruz\" dedi. Bir firmanın dış işler sorumlusu olduğunu belirten Emre Yıldırım ise : \"Bu organizasyonun ülkemize en büyük getirisi ülkemiz arıcılığını dünya platformunda ülkemizde arıcılıkla uğraşan firmaların uluslararası platformda bizde varız diyebilmesi için önemli bir organizasyonö\"

45.\'inci Apimondia Uluslararası Arıcılık Konrgersi 4 Ekim\'e kadar İstanbul Kongre Merkezi\'nde ziyaretçilere açık olacak.

Görüntü dökümü:

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-Salondan genel ve yakın detaylar

-Barkovizyon gösterimi

-Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahinin konuşması

-Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın konuşması

-Arıcılık ve bal festivalindeki stantlardan genel ve yakın detaylar

-Stantdaki malzemelerden genel ve yakın detaylar

-Bal üreticileri ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

