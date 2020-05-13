Bakan Fahrettin Koca, bugün dışarı çıkacak çocuklara seslendi: Eve dönmesi biraz zor, sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 11.00-15.00 arasında dışarı çıkmasına izin verilen 20 altı vatandaşlara seslendi.

"Bugün sıra 0-14 yaş arası çocuklarda. Özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyorlar" diyen Bakan Koca, "Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu fotoğrafı paylaştı: