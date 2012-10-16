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Dünya

Bakan Facebook üzerinden istifa etti

Danimarka Maliye Bakanı Thor Möger Pedersen, Facebook'taki kişisel hesabından yaptığı açıklamada, maliye bakanlığı görevinden istifa ettiğini belirtti

16 Ekim 2012 14:34

Danimarka Maliye Bakanı Thor Möger Pedersen, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki kişisel hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, istifa ettiğini söyledi.
 
Danimarka'da sol koalisyonun kabinede revizyona gitmesi ilginç bir istifa getirdi. Danimarka Maliye Bakanı Thor Möger Pedersen, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki kişisel hesabından yaptığı açıklamada, maliye bakanlığı görevinden istifa ettiğini belirtti.

Facebook'taki sayfasında açıklama yapan 27 yaşındaki Maliye Bakanı Thor Möger Pedersen, Sosyalist Halk Partisi (SF) Başkanlığı'na yeni seçilen Anette Vilhelmsen'in telefonla kendisini arayarak, Maliye Bakanlığı görevinden alındığını bildirdiğini belirtti.

Pedersen, Facebook üzerinden yaptığı bu açıklamayla kabine revizyonu konusunda Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt'den rol çalmış oldu. Başbakan Thorning-Schmidt bugün öğleden sonra kabinede revizyona gittiğini açıklayacak.

Sosyalist Halk Partisi, Danimarka'daki sol koalisyonun küçük ortağı olarak hükümette yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Danimarka Dışişleri Bakanı Villy Soevndal, Sosyalist Halk Partisi genel başkanlığı koltuğunu Annette Vilhelmsen'a bırakmıştı. Yeni parti başkanı Vilhelmsen'in Maliye Bakanı olması bekleniyor.

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