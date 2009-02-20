Bakan eşleri için 'VIP umre'

Koza Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melek İpek’in organize ettiği umre gezisi dün başladı. Aralarında bakan ve milletvekili eşlerinin de bulunduğu 180 kişilik kafile, 10 gün boyunca Mekke Hilton’da kalacak.



Aralarında bakan ve milletvekili eşlerinin de bulunduğu 180 kişi, Koza Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melek İpek’in organizasyonu ile dün umreye gitmek için Esenboğa Havalimanı’ndan hareket etti. Türk Hava Yolları’ndan (THY) kiralanan uçakla Suudi Arabistan’a gidecek kafile için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suudi Arabistan Kralı Abdullah ile görüşerek özel izin almıştı.



Show TV’nin haberine göre, aralarında bakan ve milletvekili eşlerinin de bulunduğu 180 kişinin umre ziyareti için dün Türk Hava Yolları’ndan (THY) kiralanan bir uçukla Esenboğa Havalimanı’ndan Mekke’ye gideceği öğrenildi.



Melek İpek’in organizasyonunu üstlendiği umre ziyareti için Cumhurbaşkanı Gül’ün, Suudi Arabistan Kralı Abdullah ile görüşerek özel izin çıkardığı ortaya çıkmıştı. Umre ziyaretine Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in eşi Gülten Çiçek, kızı İclal Cicioğlu ile kayınvalidesi Fatma Sevil Cicioğlu, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in eşi Şahsenem Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’in eşi Mehtap Güler, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, AKP Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya’nın eşi Hatice ve kızı Zerrin İyimaya’nın da katılacağı öğrenildi. Esenboğa Havalimanı’nda konuşan Semiha Yıldırım, “Son dakikada çıktı, iki gün önce öğrendik, alalacele hazırlandık.” dedi. 10 gün Mekke Hilton Oteli’nde kalması beklenen kafiledekilerin suit odalar için 2 bin 160 euro, normal odalar içinse 1600 euro ödeyecekleri öğrenildi.

