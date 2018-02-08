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Bakan, eşinin şoförünü önce memurluğa aldırdı, sonra danışmanı yaptı

"Bu makamları keyfi kullanmak sizi hiç mi rahatsız etmiyor?"

08 Şubat 2018 15:12

CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın atamalarını Meclis’e taşıdı. Gaytancıoğlu, daha önce Şanlıurfalı emlakçı ve manifaturacı iki hemşehrisini yönetim kurulu üyesi olarak atadığı ileri sürülen Fakıbaba'nın, eşinin şoförünü de danışman olarak atadığını iddia etti.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Gaytancıoğlu, Recep Koyuncu'nun önce özel kalem kadrosuna alındığını, sonra da “Şanlıurfa'daki işleri takiple görevli danışman” yapıldığını savundu.

CHP'li vekil, Fakıbaba'ya “Bu makamları keyfi kullanmak sizi hiç mi rahatsız etmiyor?” diye sordu. Bakanlık yetkilileri ise Koyuncu'nun danışman olduğunu, ancak şoförlük yapmadığını belirtti.

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