Bakan Ersoy'dan 32 ülke temsilcisine 'ortak müze açın' tavsiyesi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya\'da 13\'üncüsü düzenlenen İpek Yolu Belediye Başkanları Toplantısı\'na katılan 32 ülke temsilcisine, ortak müze açılması yönünde tavsiyede bulundu.

Tarihi İpek Yolu\'nun deniz yolu ile Avrupa\'ya ulaşmasını sağlayan en kritik limanlardan biri olan Antalya, İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu\'nun 13\'üncüsüne ev sahipliği yapıyor. 32 ülkeden ve 67 kentten 42 belediye başkanının katıldığı forum, Hotel Su\'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Münir Karaloğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve davetli belediye başkanları ve ülke temsilcilerinin katılımıyla başladı.

Dünya Vatandaşlar Örgütü Başkanı Younghoon Kwaak, yaptığı açılış konuşmasında, 13 yıllık forumları kısaca özetledi. Forumun 12 yılda Avrasya kıtasında ipek yollarıyla bağlantı kurulmasına yardımcı olunduğunu anlatan Kwaak, sadece kendi şehri ya da ülkesiyle değil, tüm dünya ile iletişim kurabildiğini söyledi. İnsanların birbiriyle konuşmaya başlayarak cahilliği bilgeliğe çevirdiğinden söz eden Kwaak, “12 yılda glokalizasyon (global oynayıp lokal düşünmek) diye bir şey öğrendik. Çok yeni bir kavram bu. Bu kavramla artık bölünmüş değiliz. Kavga etmiyoruz. Artık lokalizasyon ve glokalizasyon arasında bir kavga yok. Yerel farklılıklarımızı barındırmayı öğrendik artık. Bunları kutlamayı öğrendik. Yukarıdan aşağı bir yönetim anlayışı içinde değiliz\" diye konuştu.

\'TURİZM PAZARINI ÖNCELİKLİ KONUMA GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ\'

Çin Turizm Odası Başkanı ve Hong Kong Milletvekili Peter Wong da turizm pazarını öncelikli bir konuma getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. İpek Yolu Forumu\'nu oluşturduktan sonra dünya ülkelerinin İpek Yolu\'na katılmak istediğini de anlatan Wong, “Bizler İpek Yolu ruhunu yarattıktan sonra dünyadaki bütün şehirler katılmak istedi. Pozitif görüşler paylaşıyorlar. İpek Yolu şehirlerinin sonsuzluğunu isteriz. Bütün dünya ülkeleri bir ağ aracılığıyla birbirine bağlanıyor\" dedi.

TURİZMDE DÜNYA ÇAPINDA KAPASİTE

Bu yıl Antalya\'da Türkiye dışından 14 milyona yakın yabancı ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, Antalya\'nın turizm yatırımları bakımından dünya çapında büyük bir kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Çoğunluğu 5 yıldızlı olmak üzere turistik yatak kapasitesinin 800 bin civarında olduğunu anlatan Başkan Türel, “Antalya\'da yerleşmiş önemli bir yabancı ülke vatandaşı topluluk bulunmaktadır. Eskiden Antalyalı Almanlarımız vardı, şimdi onların yanında Antalyalı Rus topluluğu, Antalyalı İranlı topluluğu gibi diğer topluluklarımız da oldu. Her yıl 5-6 bin yabancı aile Antalya\'ya yerleşmektedir. Antalya büyük bir yaş meyve-sebze ve çiçek üreticisi ve ihracatçısı. Yat üretiminde uluslararası bir şöhret olduğunu söyleyebiliriz. Gıda sanayimiz, inşaat malzemeleri sanayimiz, mermer sanayimiz de güçlü. Sanayi ve tarım ürünü olarak 1,5 milyar doların üzerinde ihracat yapıyoruz\" dedi. Antalya\'nın hem turizm hem de ticaretle dünya barışına katkı sağladığını vurgulayan Başkan Menderes Türel, “Otellerimizde aynı anda her din ve kültürden insan birlikte tatil yapmaktadır. Avrupalı, Rus, Kazak, İsrailli, İranlı, Katarlı, Cezayirli gibi çok sayıda milletten misafirlerimiz barış ve kardeşliği yaşamaktadır\" dedi.

\'AVRUPA\'NIN IŞIĞI SÖNÜYOR, ABD LİDERLİĞİNİ KAYBEDİYOR\'

Sanayi devriminden sonra dünya tarihini Avrupa\'nın yazdığını ve 20\'nci yüzyıla ABD\'nin damga vurduğunu belirten Başkan Türel, “Günümüzde ise Avrupa\'nın ışığı zayıflamakta, ABD ticaret kısıtlamalarıyla dünya liderliğini kaybetmektedir. Adil bir küresel işbirliği sistemi için İpek Yolu dayanışması gibi yeni inisiyatiflere ve daha güçlü bir Avrasya dayanışmasına duyulan ihtiyaç her geçen gün daha belirgin hale gelmektedir\" diye konuştu.

\'YENİ KUTUPLAR YARATMAK SİZLERİN ELİNDE\'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise foruma katılanların içten bir aile olmayı başardıklarını, kendisinin de bu tablodan etkilendiğini söyledi. İpek Yolu\'nun ticarete, sosyo-kültürel yapıya ve turizme büyük katkısı olduğunu vurgulayan Ersoy, \"Biz merkezi hükümetler ve bölgesel yönetimler olarak çok önemli görevler üstleniyoruz. Özellikle bugüne kadar tek kutuplu küreselmiş olan ekonomide, yeni kutuplar yaratmak sizler gibi organizasyonların istekli ve arzulu çalışması ile mümkün oluyor\" dedi.

\'ORTAK MÜZELER AÇIN\' TAVSİYESİ

Foruma katılanlara turizmden gelen biri olarak tavsiyede bulunmak istediğini de aktaran Bakan Ersoy, ortak müze kurulması yönünde fikrini paylaştı. İpek Yolu ülkeleri arasında bir müze kurulması halinde o ülkelerin halklarını da birbirlerine kaynaştırma fırsatı doğacağını anlatan Ersoy, “Mesela bütün üye şehirlerin sosyo-kültürel ve etnik özelliklerini kapsayan ortak müzeler açabilirsiniz, kendi şehirlerinize. Üye şehirler de oralara kendi bölümlerine katkıda bulunabilir. O zaman üye ülkelerin halklarını da bir şekilde kaynaştırmış olursunuz. Halklar da üye ülkeleri ziyaret eder\" dedi.



