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Bakan Ersoy, Koronavirüs tedavisi gören Başkan Muhittin Böcek'i ziyaret etti

15 Eylül 2020 12:30

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ersoy, “Başkanın sağlık durumu bir önceki haftaya göre daha iyi. Başkanımızın hızlı bir şekilde toparlayacağını umuyoruz'' dedi.

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