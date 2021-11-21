Bakan Ersoy'dan TÜRSAB'a Kuşadası Kongre Merkezi tepkisi: Çiftlikbank gibi maşallah

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, atıl halde olan Kuşadası Kongre Merkezi’yle ilgili olarak, “Orayı TÜRSAB bire üç maliyetle mal etmiş. Bir liralık şeyi üç liraya mal etmiş. Gerekli suç duyurularında bulunduk. Şimdi diyor ki bize özetle: ‘Ben bire üç maliyetle yapmaya devam edeceğim, sen hiç sorgulama, yönetimin de dışında kal. Ben devletten götürmeye alıştım, devam edeyim.’ Devlete bire üç mal ettikleri şeyi bana yutturma şansları yok, izin de vermeyeceğim, sonuna kadar da takipçisiyim. Bakanlık bugüne kadar TÜRSAB’la yaptığı bu tarz protokollerin hepsinden alacaklı. STK olmanız bakanlığa her seferinde bir para takmanızı mı gerektiriyor? Çok ilginç, orası Çiftlikbank gibi maşallah.” açıklamasını yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığın 2022 yılı bütçe görüşmeleri sonrasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre, Bakan Ersoy, Gaziantep Zeugma Müzesi çalışanı arkeolog Merve Kaçmış’ın intiharı üzerine yürütülen soruşturmaya ilişkin de “kayıp eserleri” doğruladı. Ersoy, "Yürütülen soruşturmada toplam değeri 920 lira olarak tespit edilen bazı toprak eserler bulunamamıştır. Bu eserlerin zararı sorumlu kişilerden tahsil edilmiştir" dedi.