Bakan Eroğlu'nun "Villa tipi evler yaptık" dediği Hasankeyf için bugüne kadar 27 adet soru önergesi verildi

12 bin yıllık geçmişiyle günümüze de tanıklık eden Hasankeyf çözüm bekleyen sorunları yeniden TBMM gündemine gelirken bugüne kadar Hasankeyf’le ilgili 27 adet soru önergesi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. HDP Batman Milletvekili Saadet Becerikli ise 21 Ocak 2016 tarihinde Hasankeyf Meclis Araştırması verdi.

Bakan Eroğlu: Hasankeyf tamamen tahrip edilmiş

Türkiye’nin merkezi yönetim bütçelerinin görüşüldüğü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri de Ilısu Barajı altında kalması beklenen Hasankeyf gündeme getirildi. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 12 Şubat tarihli görüşmelerinde Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Hasankeyf sorularını yanıtlamıştı.

Hasankeyf’in kurtarılması programını anlatan Eroğlu, Ilısu Barajına dikkat çektiği konuşmasında, “Hasankeyf değil, Ilısu Barajı'nın yapıldığı yerdeki Ilısu Köyü de. Ne diyorlardı? ‘Efendim, buradaki vatandaşları, buradaki kardeşlerimizi -etnik kökeni Kürt olan, bizim de kardeşlerimiz- bölgeden başka yere atacaklar.’ ‘Efendim, orada mağara gibi evler vardı, resimleri var, şimdi bin metrekare üzerine villa tipi evler yaptık, villa, villa’ demişti.

Bakanın konuşması tutanaklara şöyle geçmişti:

Şimdi, gene siz sordunuz, Hasankeyf'in kurtarılması bu programda. Bakın, Hasankeyf'e ben çok eskiden, DSİ Genel Müdürüyken gittim, sivil bir vatandaş gibi bütün her tarafı dolaştım. Hasankeyf tamamen tahrip edilmiş. Oradaki Artuklu Köprüsü var ya tamamen yok edilmiş, taşları alınmış, çeşitli evlerde, bina inşaatında kullanılmış. Tarihî eserler...

MEHMET HABİB SOLUK (Sivas) - Ahır yapımında...

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) - Tabii tabii, ahır yapımında, ev yapımında kullanılmış. Şimdi biz oradaki bütün... Bir defa Hasankeyf'in tamamı su altında da kalmıyor; bir.

İkincisi: Hasankeyf'te biz eğer Ilısu Barajı'nı yapmasaydık tarihî şehrin altındaki o yamaç tamamen kayıyordu ve tamamen kendiliğinden yok olacaktı. Biz bu baraj vesilesiyle orayı da güçlendiriyoruz. Özellikle yukarıdaki tarihî şehri tamamen koruyoruz. Ayrıca birtakım tarihî eserler... Dünyada ilk örneği olacak mesela, orada Zeynel Bey Türbesi vardır... Ben de teknik üniversitede hocayken onunla ilgili bir çalışma yapmıştım, Çevre Uygar Merkezi vardı, onun üyesiydim İstanbul Teknikte. Onunla ilgili projelerde emeğim geçmişti. Şimdi onu biliyoruz. Şu anda dünyada... İhalesi de yapıldı, çok özel bir şekilde taşıyacağız; bir.

İkincisi: Allah aşkına, Hasankeyf'in fotoğrafını çektik. Hasankeyf'le, Ilısu'yla ilgili kitapçığı da arkadaşlara verelim. Hasankeyf neydi, şimdi ne olacak? Dört dörtlük bir ilçe kuruyoruz. Bakın oradaki binalara baktığınız zaman çok iptidai, orada Dicle Nehri'nin kenarındaki alanlar gecekondular tarafından işgal edilmiş, tarihî kale kapısı dahi çökmek üzere. Bunların tamamını ihya ediyoruz. Arkeolojik kazıların tamamını bitirdik, hatta dünyada örnek bir proje olarak ele alınacak. Sadece Hasankeyf değil, Ilısu Barajı'nın yapıldığı yerdeki Ilısu köyü de. Ne diyorlardı? "Efendim, buradaki vatandaşları, buradaki kardeşlerimizi -etnik kökeni Kürt olan, bizim de kardeşlerimiz- bölgeden başka yere atacaklar." Efendim, orada mağara gibi evler vardı, resimleri var, şimdi bin metrekare üzerine villa tipi evler yaptık, villa, villa. Bütün köy konağı, bütün sosyal donatılarıyla muhteşem bir örnek oldu, yabancılar geldi, şaşırdı. Gerçekten sizin de görmenizi özellikle belirtmek istiyorum.

“Ben de Hasankeyflileri seviyorum”

Şimdi, orada yeniden yerleşimle alakalı, mesela yüksekokul açılması, hastane, spor tesisi, hatta kütüphane... Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanken özel olarak "Ya buraya kütüphane de yapın, spor tesisi de yapın..." O bizim vazifemiz değil ama onu yapalım dedik. Hatta bir tarihî yarımada İstanbul'da Sarayburnu gibi bir yarımada oluşuyor orada. Orada muhteşem bir müze, açık hava müzesi ve turistik eşya satış merkezlerini de yapıyoruz. Lütfen, arzu eden varsa beraber Hasankeyf'e gidelim, yapılanları görelim. Ama sizlerin daha başka tavsiyesi varsa biz ne gerekiyorsa yapacağız, sözümüz var, benim sözüm var. Orası bir Artuklu ilçesidir, Artuklu Türklerinin merkezidir, dolayısıyla, oraya ne yapılsa azdır. Ben de Hasankeyflileri seviyorum ve şehircilik anlayışıyla bütün altyapıyı bakın, ağaçlandırmasından mezarlığına varıncaya kadar ne gerekiyorsa yapıyoruz. Arzu ederseniz sizlere bu konuda detaylı bir şeyi, nereden nereye geldi, onu sizlere anlatabilirim.