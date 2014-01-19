Bakan Eroğlu'ndan çiftçiye yağış müjdesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye genelinde ocak, şubat ve mart aylarında yıllar ortalamasında bir yağışın geleceğini tahmin ettiklerini söyledi. Kurak geçen ayların ardından Türkiye'de barajlardaki su seviyesi tehlikeli düzeye inmişti.

Eroğlu, Vali Ahmet Turhan'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, Bakanlığın Balıkesir'deki çalışmalarını anlattı.

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Eroğlu, barajlardaki doluluk oranıyla ilgili soru üzerine, “Pazartesiden itibaren bu bölgede yağışlar başlıyor ama bu hafta inşallah bütün Türkiye'yi baştan sona yağış alacak” dedi. Bakan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler barajları niçin yapıyoruz? Şehirlerin içme suyu ihtiyacı ve ziraat için. Biz burada büyük barajları ve göletleri tamamladık, 29 tane kaldı. Büyük kısmı inşaat halinde. Bir kısmının da planlaması yapılıyor. Bizim 29 adet sözümüz var. Burada herkesin huzurunda bunu ilan ediyorum. Burada sulanmadık yer bırakmayacağız. Burada bazı sulama tesisleri çok eskiden yapılmış, bunları modern sulama sistemlerine dönüştürmek için projelerimiz var. Müdürlerimiz ile görüşüp bunların da yapılması talimatını vereceğim. Eski projelerin rehabilitasyonu ve sulanmadık yerlerin sulanması konusunda da bir çalışmamız var."

Eroğlu, çiftçilerin endişeleneceği bir durum olmadığını belirterek, "Su sıkıntısı çektirmeyeceğiz. Zaten barajlarımızda yüzde 45-50 nispetinde doluluk var. Çiftçiler için bir problem yok. İçme ve kullanma suyunda Balıkesir'de bir problem yok. Dolayısıyla vatandaşımız rahat olsun. Bir problem yok. Türkiye genelinde de yağışlar geri geldi, bir problem yok. Türkiye genelinde de normal yağışların geleceğini tahmin ediyoruz. Ocak, şubat, mart aylarında yıllar ortalamasında bir yağışın geleceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.