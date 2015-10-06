Bakan Eroğlu'na göre, Ahmet Hakan'a saldırı, AKP'ye zarar vermek için yapılmış!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Hürriyet yazarı ve CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programının sunucu Ahmet Hakan’a yönelik saldırının AKP’ye zarar vermek için yapıldığını öne sürdü. Bu tür saldırıların karşısında olduklarını söyleyen Eroğlu, "Bu tür saldırılar Türkiye'ye zarar verir. Ahmet Hakan'a yapılan saldırıdan kim istifade ediyor, ona bakmak lazım. Bu tamamen AK Parti'ye zarar vermek için yapılan bir harekettir" dedi.

Toplu açılış ve temel atma törenine katılmak üzere Uşak'a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, valilik ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Eroğlu, şunları kaydetti:

"Arkasında ne niyet var ona bakmak lazım. Bundan istifade edecek kimler? Ak Parti'den, hükümetten kimse bu tür saldırıları istemez. Bizim aleyhimizde olur bu tür saldırılar. Emniyet güçlerimiz çalışıyor, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin arkasındakiler tespit edilecek. Türkiye eski Türkiye değil. Karşılıklı fikirlerimizi söyleyelim, medeni şekilde tartışalım ve doğruyu bulalım. Birbirimizi sevelim, sevmesek bile saygı göstermek zorundayız. Kim olursa olsun, bu saldırı son derece yanlıştır, çirkindir. Türkiye'de her seçimde birileri belki ajanların marifetiyle bu tür olayları gerçekleştiriyor. Bu tamamen AK Parti'ye zarar vermek için yapılan bir harekettir. Elimizden geldiği kadar bu tür olayları engellemek için çaba gösteriyoruz. Herkes dikkatli olsun, bir risk varsa koruma talep etsinler. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum."